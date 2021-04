Travis reedita en vinilo “The Boy With No Name”

Travis es, sin duda alguna, sinónimo de nostalgia y buen hacer. La banda escocesa vivió épocas estupendas y ahora, en un plano más discreto y lejos del ojo mediático, siguen siendo una de los nombres que mejor representa el sonido de finales de los noventa.

En este caso están de regreso por un motivo bastante interesante: la reedición en vinilo, por primera vez, de The Boy With No Name. Supuso el quinto disco de la banda, allá por 2007. Tras haber cosechado mucho éxito con The Man Who, supuso un pequeño giro en la evolución de la banda.

Todos los detalles sobre la reedición

Hasta lo que hemos podido saber, según ha comunicado la banda en sus redes sociales, esta reedición tendrá lugar el próximo 28 de mayo.

Además, el vinilo saldrá en negro y otro en dorado, que en este caso sólo se podrá adquirir en su web oficial, ambos producidos por Craft Recordings. Además, habrá otra opción todavía más original que realizará Newbury Comics, que sería en color marrón y con fecha de salida el 17 de septiembre. La caja incluirá además un vinilo de 7 pulgadas extra.

Sin duda, una gran noticia para los coleccionistas de este preciado tesoro que son los vinilos y más de este calibre.

¿Y qué es de Travis ahora?

Aunque hayan preferido estar en un discreto y encantador segundo plano, nunca han dejado de trabajar. De hecho, como prueba tenemos su último trabajo, lanzado en 2020, bajo el título de 10 songs y del cual nos hicimos eco aquí.

Desafortunadamente, la banda no ha podido salir de gira con el mismo pero estamos seguros que estarán desearlo presentarlo. Lo que sí nos queda claro es que están en el imaginario musical de muchos de nosotros, para siempre.