Travis tocarán en Barcelona y Madrid

Travis es una de las bandas que emergió en pleno auge del brit pop pero que ha sabido mantenerse con el paso de los años. Los de Glasgow cargan sobre sus espaldas con una sólida carrera, con un puñado de canciones de éxito y con un perfil equilibrado, sabiendo donde está su sitio.

Hay discos que son inolvidables como The Invisible Band o The Man Who que pertenecen a la memoria colectiva de aquellos que les seguimos desde sus humildes comienzos, o su último álbum L.A. Times que sigue haciéndonos soñar con ellos.

¿Y sabéis lo que implica un nuevo disco? Una gira que además visitará dos ciudades. Travis estarán el día 28 de agosto en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 29 de agosto en la sala La Riviera de Madrid. Presentarán este nuevo álbum pero seguro que nos dejarán un legado de antiguas canciones y seguro que alguna sorpresa adicional.

¿Dónde comprar las entradas de Travis?

Las entradas están ya a la venta a través de este enlace desde 38€ más gastos de gestión y huelen a sold out. No paséis la oportunidad de disfrutar de esta banda en directo que os evocarán a la nostalgia y al futuro en una misma coordenada.