Trent Reznor, Atticus Ross y H.E.R. triunfan en el apartado musical de los Oscar

Parecía bastante probable que el dúo formado por Trent Reznor y Atticus Ross se hiciera con el Oscar a la Mejor Banda Sonora, ya que competían por partida doble gracias a sus composiciones en Mank, film dirigido por David Fincher, y Soul, la película de animación estrenada este año por Pixar.

Finalmente, recibieron el galardón por su trabajo en Soul junto a Jon Batiste, venciendo en esta categoría a los otros nominados: Emile Mosseri (Minari), Terence Blanchard (Da 5 Bloods) y James Newton Howard (News of the World).

En el campo de Mejor Canción Original, H.E.R. fue la ganadora gracias a su colaboración con Dernst Emile II y Tiara Thomas con Fight for You, tema perteneciente a la banda sonora de Judas and the Black Messiah.

Te dejamos a continuación con toda la música ganadora para que podáis disfrutarla:

SOUL (BANDA SONORA ORIGINAL)

H.E.R. – FIGHT FOR YOU