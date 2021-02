Los SCL Awards –The Society of Composers and Lyricists– celebrarán su segunda edición el 2 de marzo de 2021. Su primera gala fue en enero del 2020, antes de la pandemia. Estos premios constan de cinco categorías: Mejor Partitura original para una película de estudio, Mejor Partitura original para una película independiente, Mejor Partitura original para una producción televisiva, Mejor Partitura original para medios interactivos y Mejor Canción original para medios visuales.

Reznor y Ross han sido nominados por Mejor Banda Sonora Original por las películas Mank y Soul. También están nominados a Mejor Canción Original para Medios Visuales por If Only You Could Save Me de Mank. Göransson tiene dos nominaciones: en una de ellas, compite por el premio a Mejor Banda Sonora Original por Tenet, y por otro lado por Mejor Banda Sonora Original de serie de televisión o producción en streaming por Star Wars: The Mandalorian.

Uno de los premios más esperados de la gala es el que se otorgará al compositor Terence Blanchard y al director Spike Lee. Ambos recibirán el Premio al Espíritu de Colaboración. Han colaborado durante más de tres décadas en 15 películas y tres proyectos de televisión, incluido Da 5 Bloods, por el que Blanchard está nominado a Mejor Banda Sonora Original por una película de estudio. Sus colaboraciones anteriores incluyen Jungle Fever, Malcolm X y BlacKkKlansman, por las que Blanchard obtuvo su primera nominación al Oscar hace dos años.

Diane Warren está nominada por Free de The One and Only Ivan. Fue nominada a los Hollywood Music in Media Awards por coescribir Io Si de The Life Ahead.

Dos de los nominados a la SCL por Mejor Canción Original de Medios Visuales se caracterizan por tener cierto carácter cómico: Husavik de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga y Wuhan Flu de Borat Subsequent Moviefilm.

Los premios de este año se entregarán virtualmente el 2 de marzo.