Trent Reznor y Atticus Ross colaboran en una nueva banda sonora para la próxima película de David Fincher

Trent Reznor y Atticus Ross han anunciado su próxima colaboración en una nueva banda sonora para una película de David Fincher. La película se llama The Killer y se estrenará en Netflix en noviembre de 2023.

Sobre esta nueva banda sonora

¿Para qué película están colaborando? Están colaborando en la película The Killer, que se basa en una serie de cómics franceses del mismo nombre.

¿Cuándo se estrenará la película? Se estrenará en Netflix el 10 de noviembre de 2023.

¿Han trabajado juntos antes? Sí, han trabajado juntos en otras películas dirigidas por David Fincher, incluyendo The Social Network y Mank. También han trabajado juntos en la banda sonora de Watchmen y Empire of Light.

¿Qué premios han ganado por estos trabajos? Ganaron el premio Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en The Social Network y también ganaron un premio en 2020 por su trabajo en Soul.

¿Cuál es la relación de Reznor y Ross con David Fincher? Reznor y Ross han trabajado en varias películas dirigidas por David Fincher, incluyendo The Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl y Mank. Han demostrado ser un equipo creativo sólido con el director y han recibido reconocimiento por su trabajo juntos.