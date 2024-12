Trent Reznor y Atticus Ross presentan «Queer», su nueva banda sonora

Trent Reznor y Atticus Ross han lanzado la banda sonora de la nueva película de Luca Guadagnino, Queer. Este álbum, disponible a través de Milan Records, marca la tercera colaboración de los músicos de Nine Inch Nails con el director.

La banda sonora de Queer, compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, es una obra maestra que captura la esencia emocional de la película de Luca Guadagnino. El álbum abre con Vaster Than Empires, una canción original que cuenta con la colaboración del legendario artista brasileño Caetano Veloso. Aunque el álbum no incluye el sencillo Te Maldigo, creado junto al protagonista de la película, Omar Apollo, sigue siendo una pieza integral del proyecto cinematográfico.

Queer se estrenó en cines selectos y tendrá un lanzamiento más amplio en Estados Unidos el 13 de diciembre. Esta es la tercera vez que Reznor y Ross trabajan con Guadagnino, después de sus colaboraciones en Bones and All y Challengers. La química entre el director y los músicos es palpable, creando una experiencia auditiva que complementa perfectamente la narrativa visual de la película.

Trent Reznor y Atticus Ross son conocidos por su trabajo innovador en la música de cine y televisión. Como miembros de Nine Inch Nails, han dejado una marca indeleble en la industria musical con álbumes icónicos como The Downward Spiral y With Teeth. Su colaboración en bandas sonoras comenzó con The Social Network, por la cual ganaron un Oscar. Desde entonces, han trabajado en proyectos como Gone Girl y Watchmen, consolidando su reputación como compositores de primer nivel.

La banda sonora de Queer es una prueba más del talento y la versatilidad de Trent Reznor y Atticus Ross.