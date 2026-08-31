Trentemøller ha anunciado su nuevo álbum, homónimo, que llegará el 13 de noviembre a través de su sello In My Room, marcando su octavo trabajo de estudio desde su debut en 2006. Lo hace con el estreno de “Terrified”, primer adelanto del disco, con la voz de Jonas Bjerre, que fue cantante de Mew hasta la disolución de la banda este mismo año, y un videoclip producido por el propio Bjerre.

El miedo como material de trabajo

“Terrified” combina una letra de flujo de conciencia con una interpretación vocal luminosa de Jonas Bjerre, que aborda de frente el espectro del miedo. El cantante ha explicado que la canción parte de esos sueños que generan inquietud, una forma que tiene la mente de procesar catástrofes que quizá nunca lleguen a suceder: «tu mente intenta prepararte para cualquier escenario», resume Bjerre. Trentemøller, por su parte, ha detallado cómo transformó el tema durante la producción, alejándolo de su versión original, mucho más cercana al shoegaze difuso: «quería que fuese más nítida y definida», ha contado el productor danés, que recurrió a sintetizadores procesados a través de pedales de efectos pensados originalmente para voces, buscando un timbre casi humano y con un aire de otro mundo.

Un disco con contrastes y una lista de invitados de lujo

El nuevo álbum de Trentemøller reunirá diez canciones y, según ha adelantado el propio artista, nace de un proceso de selección implacable: si un tema no le transmitía una sensación de libertad, nostalgia, amor o pura indiferencia, quedaba descartado. El resultado combina explosiones de ruido de guitarra con algunos de los pasajes shoegaze más contundentes de su carrera, alternados con momentos de dream-pop frágil y melodías eufóricas que chocan con una electrónica más oscura. El propio Trentemøller ha descrito el proceso como una radicalización de sus propios contrastes: lo ruidoso se ha vuelto más ruidoso, lo soñador más soñador y lo melódico, más melódico todavía, en un disco pensado como contraposición directa al ambiente psicodélico y algo más disperso de su antecesor, Dreamweaver (2024).

A diferencia de discos anteriores, esta vez cada una de las diez canciones está cantada, con un elenco de voces invitadas que incluye a Anika, Sune Rose Wagner (The Raveonettes), Midwife, Tan Cologne y Emma Acs, además de Jonas Bjerre en “Terrified”. Según ha explicado el propio Trentemøller, sabía desde el principio a quién quería para cada canción: gente a la que respeta profundamente y que ya sentía presente en su música, algunos amigos y otros con los que nunca había trabajado antes. El disco estará disponible en vinilo, casete, CD y formato digital, con preventa ya abierta.

Casi treinta años redefiniendo su propio sonido

Nacido en Dinamarca en 1972 y afincado en Copenhague, Anders Trentemøller lleva desde 2006 construyendo una de las trayectorias más versátiles de la electrónica europea. Debutó con The Last Resort, disco con el que expuso su trabajo a una audiencia mucho más amplia, y desde entonces ha ido virando hacia sonidos cada vez más orgánicos e indie a través de discos como Into the Great Wide Yonder (2010), Lost (2013), con la voz de Jonny Pierce de The Drums, o Fixion (2016), donde cantó por primera vez él mismo junto a colaboradoras como Jehnny Beth, de Savages. En los últimos años, con Obverse (2019), Memoria (2022) y Dreamweaver (2024), esa deriva se ha ido acercando cada vez más al shoegaze, un terreno en el que este nuevo álbum homónimo se sumerge sin reservas.

La elección de Jonas Bjerre para “Terrified” no es casual: como voz de Mew, banda danesa de referencia del rock alternativo europeo desde discos como Frengers o And the Glass Handed Kites, Bjerre comparte con Trentemøller ese gusto por las atmósferas expansivas y las melodías que rozan lo etéreo. Mew puso fin a su trayectoria este mismo año tras una gira mundial de despedida motivada precisamente por la salida de Bjerre, más de tres décadas después de su formación en 1995 y con discos clave en su haber como No More Stories…, que ahora explora nuevos caminos como el de esta colaboración. Además de su carrera con Mew, Bjerre es también artista visual y ha dirigido videoclips para otros músicos, un perfil que encaja con su implicación creativa en el vídeo de “Terrified”. Trentemøller presentará el nuevo álbum en una gira europea que arrancará a finales de febrero de 2027, con paradas confirmadas en ciudades como Berlín, Múnich, Berna, París, Bruselas, Luxemburgo y Ámsterdam.

▶ “Terrified” — Trentemøller | 28 de agosto de 2026 | In My Room

¿Te atrae este giro más shoegaze de Trentemøller, o prefieres su lado más downtempo y electrónico de siempre?

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