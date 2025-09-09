Tres voces, un rugido: así nació «End Of You», el himno femenino del metal moderno

El 4 de septiembre se lanzó End Of You, una colaboración explosiva entre Amy Lee de Evanescence, Courtney LaPlante de Spiritbox y Poppy, que ya se perfila como uno de los momentos más potentes del rock contemporáneo. La canción, producida por Jordan Fish (ex-Bring Me The Horizon), mezcla metalcore moderno, rock de estadio y una estética visual digna de un Moulin Rouge oscuro.

La idea surgió entre Poppy y Fish, quienes imaginaron una versión gótica de Lady Marmalade. Amy Lee se sumó al proyecto tras colaborar previamente con Fish en Hand That Feeds junto a Halsey, y Courtney LaPlante completó el trío con su característica voz. El videoclip, rodado en Los Ángeles, muestra a las tres artistas en escenarios fantásticos que reflejan la estructura del tema: cine, torre oscura, palacio cristalino y pasillo esmeralda.

La letra gira en torno a la frase “The end of you is the start of life for me”, una declaración de empoderamiento que Lee interpreta como una crítica al patriarcado y una invitación al cambio. Musicalmente, cada artista aporta su “sabor” y “color” a un tema que fluye entre géneros sin perder cohesión.

Aunque no hay planes inmediatos para tocarla en directo, Poppy abrirá para Evanescence en tres fechas en Estados Unidos, y Spiritbox coincidirá con ellos en el festival Louder Than Life. Por ahora, no hay más canciones planeadas, pero las tres coinciden: esto podría ser solo el comienzo. Como dijo Lee, “por este pequeño momento, es como si estuviéramos en una banda juntas”.

Tres trayectorias que rompen moldes: del metal gótico al caos digital

Amy Lee, nacida en California en 1981, es la voz y el alma de Evanescence, banda que cofundó en 1995 y que redefinió el metal alternativo con su mezcla de piano clásico, guitarras pesadas y letras introspectivas. Su álbum debut Fallen (2003), con himnos como Bring Me to Life y My Immortal, vendió más de 17 millones de copias y ganó dos premios Grammy. Le siguieron The Open Door (2006), Evanescence (2011), el experimental Synthesis (2017) y el más reciente The Bitter Truth (2021), donde Lee reafirma su poder vocal y lírico. Además de su trabajo con la banda, ha colaborado con artistas como Seether, Korn y Lindsey Stirling, y ha compuesto música para cine y videojuegos.

Courtney LaPlante, nacida en 1989, comenzó su carrera en la banda experimental Unicron, luego fue vocalista de iwrestledabearonce, y en 2017 fundó Spiritbox junto a su esposo Mike Stringer. Su estilo vocal, que alterna guturales con melodías etéreas, ha convertido a la banda en un fenómeno del metal moderno. Su álbum Eternal Blue (2021) debutó en el top 20 de Billboard y fue aclamado por su innovación sonora. Le siguieron los EPs Rotoscope (2022) y The Fear of Fear (2023), y el esperado segundo disco Tsunami Sea (2025). Por su parte, Poppy, artista camaleónica que pasó del pop surrealista al metal industrial, ha lanzado seis álbumes de estudio, desde Poppy.Computer (2017) hasta Zig (2023), y ha colaborado con Diplo, Grimes y Megan Thee Stallion. Su versatilidad y estética provocadora la han convertido en un ícono de la disrupción musical.

