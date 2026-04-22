Tricky regresa con “Out Of Place” y anuncia «Different When It’s Silent”, su primer álbum en seis años

Seis años después de su último trabajo en solitario, Tricky vuelve a situarse en el centro del mapa con el anuncio de Different When It’s Silent, un disco que verá la luz el próximo 17 de julio y que marca un nuevo capítulo en la trayectoria del pionero del trip-hop. Como adelanto, el artista comparte “Out Of Place”, un single inquietante y nocturno que recupera la esencia más reconocible de su universo sonoro, con baterías frenéticas, cuerdas melancólicas y la voz espectral de su colaboradora habitual Marta Złakowska. El tema funciona como una declaración de intenciones: un retorno a la tensión emocional y al pulso oscuro que siempre han definido su obra.

El lanzamiento llega tras varios años de actividad dispersa pero constante. Desde 2020, Tricky ha explorado distintos caminos creativos: el proyecto colaborativo Lonely Guest, el EP Fifteen Days junto a Mike Theis bajo el alias Theis Thaws, y Out The Way, publicado en 2025 junto a Złakowska. Ahora, con Different When It’s Silent, el músico recupera el formato de álbum completo y presenta un tracklist de 14 canciones que incluye títulos como “Still See Me There”, “I’m Yours”, “So Cold”, “Paris Maybe”, “Piano” y la ya mencionada “Out Of Place”.

Además del disco, Tricky ha anunciado una extensa gira por Reino Unido y Europa que se desarrollará entre mayo y septiembre de 2026, con paradas en ciudades como Nottingham, Dublín, Londres, Manchester, París, Berlín, Viena, Copenhague, Milán o Bristol, además de festivales como Green Man y Forwards. Una oportunidad para reencontrarse con un artista que, incluso después de décadas de carrera, sigue moviéndose en un territorio propio, incómodo y fascinante.

Tricky, del trip-hop al presente: un artista que nunca ha dejado de mutar

Desde su irrupción en los 90 como una de las figuras clave del trip-hop surgido en Bristol, Tricky ha construido una carrera marcada por la experimentación, la oscuridad emocional y una visión profundamente personal de la música. Su debut Maxinquaye lo situó como un creador único, capaz de mezclar electrónica, hip hop, soul y atmósferas inquietantes con una sensibilidad casi cinematográfica. A lo largo de más de tres décadas, ha publicado discos esenciales, colaborado con voces diversas y mantenido una identidad artística inquebrantable, incluso cuando sus trabajos exploraban territorios más ásperos o introspectivos. Tras una etapa reciente de proyectos paralelos y colaboraciones, su regreso con Different When It’s Silent confirma que su capacidad para reinventarse sigue intacta y que su influencia continúa resonando en nuevas generaciones de artistas.

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