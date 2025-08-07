Trivium regresa con fuerza: nuevo EP y el potente single «Bury Me With My Screams»

Trivium ha vuelto al ruedo con su primer material en cuatro años tras In The Court Of The Dragon (2021). El 7 de agosto de 2025, la banda de metal de Orlando lanzó el brutal single Bury Me With My Screams, un anticipo de su próximo EP Struck Dead, que llegará el 31 de octubre a través de Roadrunner Records. Este trabajo de tres canciones, grabado en su estudio The Hangar en Florida con el productor Mark Lewis y mezclado por Josh Wilbur, promete riffs demoledores y la característica dualidad vocal de Matt Heafy. El bajista Paolo Gregoletto reveló que el EP nació de sesiones catárticas, influenciadas por la celebración del 20.º aniversario de Ascendancy y las luchas personales de Heafy.

El videoclip de Bury Me With My Screams, filmado en The Hangar, muestra la construcción de este espacio que Trivium transformó en su cuartel creativo. La banda debutará la canción en directo en el Bloodstock Open Air Festival el 8 de agosto, antes de su gira europea y una encabezada en Estados Unidos con Jinjer y Heriot desde el 31 de octubre. Struck Dead ya está disponible para reserva. Este lanzamiento sigue a una pausa en 2023 tras casi dos décadas de giras intensas y la abrupta cancelación de fechas en la gira The Poisoned Ascendancy con Bullet For My Valentine, debido a la decisión de Matt Tuck de enfocarse en nuevo material. Trivium demuestra con este EP que su legado en el metal sigue más vivo que nunca.

Trivium: un viaje de metal, evolución y resistencia

Trivium irrumpió en la escena del metal en 2003 desde Orlando, Florida, con su debut Ember to Inferno, un álbum crudo que mezclaba thrash, death y metalcore, liderado por la voz y guitarra de Matt Heafy, entonces un adolescente. Formada en 1999, la banda, completada por Corey Beaulieu (guitarra), Paolo Gregoletto (bajo) y varios bateristas —actualmente Alex Bent—, ganó reconocimiento con Ascendancy (2005), un clásico moderno que fusionó melodía y brutalidad, posicionándolos como referentes del metal contemporáneo. Discos como The Crusade (2006) y Shogun (2008) mostraron su versatilidad, abrazando influencias de Metallica y Iron Maiden mientras refinaban su sonido. Con nueve álbumes hasta In The Court Of The Dragon (2021), Trivium ha navegado cambios de alineación y estilos, manteniendo su esencia agresiva y melódica, con Heafy explorando su voz limpia y gutural.

A lo largo de dos décadas, Trivium ha construido un legado con más de un millón de discos vendidos y giras mundiales junto a gigantes como Slipknot y Iron Maiden. Su discografía refleja una evolución constante: Vengeance Falls (2013) y Silence in the Snow (2015) experimentaron con un enfoque más accesible, mientras que What The Dead Men Say (2020) recuperó su ferocidad. Su próximo EP, Struck Dead (2025), promete continuar esta trayectoria. Con un estudio propio, The Hangar, y un enfoque DIY, Trivium sigue siendo una fuerza imparable, celebrando su 20.º aniversario de Ascendancy con la misma pasión que los llevó de bares locales a escenarios globales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.