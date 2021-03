TRONCO destilan pura esencia pop con su single “Volveré”

No podemos tener más ganas de disfrutar de Nainonai, el segundo álbum de TRONCO. La banda ha prometido un trabajo diferente y singular; uno de esos discos pequeños que son pura orfebrería y acaban formando parte de la banda sonora de nuestra vida. Y Conxita y Fermí suelen cumplir sus promesas.

A la espera de poder devorarlo al completo, aquí llega un nuevo single adelanto para poner en evidencia muchas de las razones por las que este LP va a ser tan es tan especial. Y es que Volveré tiene la esencia pop de Adam Green, el aire eternamente infantil de THEY MIGHT BE GIANTS, y unos trazos de rumba de juguete que, sin duda, adoraría Peret.

Un tema que, en menos de dos minutos, cala profundamente y nos derrite poco a poco con la candidez de la sonrisa de un niño, con un amor por las raíces que es imposible de resistir.

La canción llega además acompañada de un magnífico videoclip dirigido por Laura Pascual, en el que Conxita se ve envuelta en ese “día de la marmota” que le lleva de un sitio a otro. La misma historia se repite en diferentes lugares, como uno de esos coloreados cuentos de Wes Anderson, donde la fantasía y la cotidianeidad lindan armónicamente. Como unos Mundos de Coraline atravesados por el azúcar.

Porque así son Fermí y Conxita, Conxita y Fermí; como una mota de polvo flotando en el espacio: parece tan común y normal que no cuesta nada acercarse a ella, pero cuando la ves de cerca te das cuenta de que es realmente imposible que haya algo igual en el mundo.

En cuanto vea la luz, Nainonai se va a quedar clavado en nuestra memoria, de la misma manera que pasó con Popemas de NOSOTRÄSH o con el debut de LE MANS.

Un disco en el que la banda catalana ha dado un salto cualitativo y, al mismo tiempo, muy reconocible, que sigue la línea de sus anteriores trabajos pero con un enfoque más maduro: en las letras, en las que Conxita ha estado especialmente inspirada; y en las producciones, donde la mano de Eloy Bernal (Neleonard y Die Katapult) ha sido clave para darle al sonido de Tronco la diversidad y la riqueza que requerían.

