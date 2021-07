Troye Sivan estrena “la canción más triste de la historia” con “could cry just thinkin about you”

Aunque su último EP In A Dream lleva ya unos meses publicado, no ha sido hasta hoy que el australiano Troye Sivan ha publicado la versión completa del single could cry just thinkin about you.

En su lanzamiento original, el tema no es más que un interludio de menos de un minuto, pero ahora viene acompañado de un videoclip con Sivan cantando con gorro marinero desde el interior de una piscina, y bajo la etiqueta, puesta por su propio autor, de ser “la canción más triste de la historia”.

Se trata de la segunda canción que Sivan lanza este año tras su colaboración con Tate McRae y el productor DJ Regard en You.

Disfrutemos este tema a continuación: