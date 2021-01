TRZTN lanza su nuevo single “Hieroglyphs” con Karen O

El músico afincado en París TRZTN (Tristan Bechet) ha compartido el nuevo single Hieroglyphs del que será su primer larga duración Royal Dagger Ballet, que verá la luz este mismo viernes. En este sentido, la canción cuenta con la colaboración de la líder de la banda Yeah Yeah Yeahs, Karen O, con la que ya había trabajado anteriormente, en el año 2009, en la banda sonora de la película dirigida por Spike Jonze Where the Wild Thing Are (Donde viven los monstruos). Asimismo, Hieroglyhs viene acompañado por un videoclip dirigido por Barnaby Roper y protagonizado por la bailarina Victoria Dauberville.

Concretamente, se trata de un corte en el que la electrónica es la parte que más predomina en la canción y que destila un aire onírico y extraño, que sin duda desconcertará al oyente, al mismo tiempo que lo atrapará. De hecho el propio Bechet la define como “un extraño y hermoso estado de ensueño de Lynch. Un retrato sónico que se pierde en el polvo espacial”.

También han participado en Royal Dagger Ballet otros compositores como Paul Bank de Interpol, Jonathan Bree, Dani Miler de Surbort, YESH y Eiko Hara.

Puedes escuchar y ver el videoclip de Hieroglyphs a continuación: