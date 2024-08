Tucker Zimmerman lanza «Dance of Love» con el respaldo de Big Thief

Tucker Zimmerman, el veterano cantautor de 83 años, ha anunciado su nuevo álbum Dance of Love, producido por la banda Big Thief y que saldrá el próximo 11 de octubre. El primer sencillo del álbum, Burial at Sea, viene acompañado de un video dirigido por Noah Lenker, el hermano menor de Adrianne Lenker, quien también aporta coros en la canción. Big Thief no solo produjo el álbum, sino que también actuó como banda de acompañamiento de Zimmerman y expresaron su honor por trabajar con él, ya que le consideran uno de los mejores compositores de todos los tiempos.

Zimmerman, originario de California y residente en Bélgica, lanzó su primer álbum de estudio en 1969 y tuvo una producción musical constante en las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, su actividad musical disminuyó mientras se enfocaba en la poesía y la ficción, hasta su regreso a la grabación en el siglo XXI.

El álbum Dance of Love incluye colaboraciones con Big Thief, Iji y Twain en varias pistas. Zimmerman también tiene programadas varias fechas de gira, incluyendo una actuación en el Pitchfork Music Festival en Londres.

Tracklist de Tucker Zimmerman – Dance of Love

01 Old Folks From Farmersville [ft. Big Thief, Iji and Twain]

02 Idiot’s Maze [ft. Big Thief, Iji and Twain]

03 Lorelei [ft. Big Thief]

04 The Season [ft. Big Thief, Iji and Twain]

05 Burial at Sea [ft. Big Thief, Iji and Twain]

06 They Don’t Say It (But It’s True) [ft. Big Thief]

07 Leave It On The Porch Outside [ft. Big Thief, Iji and Twain]

08 The Ram-A-Lama-Ding-Dong Song [ft. Big Thief, Iji and Twain]

09 Don’t Go Crazy (Go in Peace) [ft. Iji and Twain]

10 Nobody Knows [ft. Big Thief]