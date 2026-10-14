A Duane «Keffe D» Davis no lo delató ningún testigo nuevo ni una prueba de ADN. Lo delató su propio libro. El exlíder de los South Side Compton Crips, de 63 años, fue condenado el martes 13 de octubre a entre 40 años y cadena perpetua por el asesinato de Tupac Shakur. La jueza Carli Kierny, de Las Vegas, sumó 20 años por asesinato en primer grado y otros 20 por el uso de arma mortal. Es la primera condena por el asesinato de Tupac, tres décadas después del tiroteo.

Los hechos son de sobra conocidos. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac iba de copiloto en un BMW negro que conducía Marion «Suge» Knight, el jefe de Death Row Records. En un semáforo de Las Vegas, un Cadillac blanco se colocó a su lado y desde dentro dispararon. Knight sobrevivió y Tupac murió seis días después. Esa misma noche, el entorno del rapero había dado una paliza a Orlando «Baby Lane» Anderson, sobrino de Davis. Según la fiscalía, Davis reunió a sus hombres, salió a buscar a Tupac y le dio la pistola al tirador.

Una condena por el asesinato de Tupac escrita por el acusado

El caso estuvo dormido durante décadas hasta que Davis empezó a contarlo él mismo, en entrevistas y en unas memorias publicadas en 2019. En ellas reconocía su papel y señalaba a Anderson como el que apretó el gatillo. Fue detenido en 2023 y, en agosto de este año, un jurado lo declaró culpable tras nueve días de testimonios y apenas tres horas de deliberación. Anderson y los otros dos hombres que iban en el Cadillac han muerto, así que en el banquillo solo quedaba él.

La vista tuvo poco de catártica. Davis solo habló para pedir que le devolvieran unas fotos que la policía se llevó de su casa, y cuando le preguntaron si quería añadir algo, contestó: «No, estoy bien». Sus palabras contrastaron con las de la familia de Tupac. Su hermana Sekyiwa Shakur dijo que había pasado «30 años sin mi protección», y su hermano Maurice pidió la pena máxima: «A Pac solo le dieron una sentencia de muerte. Así que lo máximo posible, señoría».

La sentencia cierra el expediente, pero no la historia. El abogado de Davis, Michael Sanft, recurrirá porque considera que la fiscalía tardó demasiado en llevarlo a juicio. Nos queda además una incomodidad que ningún tribunal resuelve: el asesinato más famoso de la historia del rap se ha resuelto por la vanidad de un hombre con ganas de contar su versión, y no por el trabajo policial de los noventa. Tres décadas de teorías de la conspiración, documentales y canciones han terminado en un libro de memorias.

Lo que Tupac hizo en cinco años

Nacido en Nueva York en 1971 e hijo de una militante de los Panteras Negras, Tupac debutó en 1991 con 2Pacalypse Now. En apenas cinco años grabó discos como Me Against the World (1995), que salió con él en la cárcel, y All Eyez on Me (1996), el doble álbum con el que estrenó su fichaje por Death Row. Murió a los 25 años en plena guerra entre las costas Este y Oeste del rap, y su catálogo póstumo acabó siendo casi tan largo como el que publicó en vida. Su asesinato se convirtió en un mito del que se ha vivido durante 30 años. Ahora, por fin, tiene un culpable con nombre y apellidos.

¿Cierra esta condena el caso para vosotros o seguís pensando que en Las Vegas quedaron preguntas sin responder?

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