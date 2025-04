Turnstile está de vuelta con “Never Enough”: un nuevo capítulo para conquistar el 2025

Turnstile acaba de anunciar su nuevo álbum, Never Enough, el cuarto disco de su carrera tras el exitoso Glow On de 2021, . Esta nueva entrega de la banda verá la luz el 6 de junio de 2025, y ya podemos decir que las expectativas están por las nubes.

El primer sencillo, también titulado Never Enough, ya está en nuestras manos, y es una explosión de energía que mantiene el ADN característico de la banda, con riffs potentes y un ritmo imparable. Según los primeros comentarios, este tema marca el inicio de una nueva era para Turnstile, ahora con Meg Mills como guitarrista oficial, reemplazando a Brady Ebert, quien dejó la banda en 2022. El álbum, que incluye 14 canciones, fue producido por Brendan Yates, Will Yip y Jason Lader, asegurando una mezcla perfecta de frescura y fuerza.

Antes del gran anuncio, Turnstile generó expectación con una valla publicitaria en Sunset Boulevard, Los Ángeles, que simplemente decía «Never Enough Turnstile» junto a la fecha de lanzamiento. Un teaser de 15 segundos con música inédita también circuló, dejando a los fans ansiosos por más. Ahora, Never Enough ya está disponible para reservar en plataformas como Spotify, y los primeros en reaccionar aseguran que este disco podría ser su obra maestra.

La banda no se detiene ahí: el 7 de junio de 2025, apenas un día después del lanzamiento, Turnstile subirá al escenario del Primavera Sound para presentar este trabajo en vivo. ¿Qué mejor manera de celebrar un regreso tan esperado?

Con esta combinación de nuevos miembros, productores de renombre y un sonido que promete evolucionar sin perder su esencia, Never Enough no solo reafirma el lugar de Turnstile en la escena, sino que también invita a los fans a sumergirse en una experiencia que, sin duda, será inolvidable. ¡Preparaos, porque el 2025 será suyo!

Turnstile: Una trayectoria explosiva que redefine el hardcore y el rock

Turnstile, la banda originaria de Baltimore, ha conquistado el mundo del hardcore y el rock con una energía arrolladora y una evolución constante que los ha posicionado como uno de los grupos más influyentes de su generación. Formada en 2010 por Brendan Yates (voz), Franz Lyons (bajo), Daniel Fang (batería) y Pat McCrory (guitarra), el grupo debutó con el EP Pressure to Succeed en 2011, marcando su estilo inicial con un sonido crudo y directo.

Su primer álbum completo, Nonstop Feeling, lanzado en 2015 bajo Roadrunner Records, fue un punto de inflexión. Con temas como Gravity y Drop, la banda mostró su capacidad para fusionar hardcore, punk y melodías contagiosas, ganando una base de fans leal. En 2018, Time & Space consolidó su reputación, con hits como Right to Be y High Pressure, destacando una producción más pulida de la mano del renombrado Will Yip.

El gran salto llegó con Glow On en 2021, un álbum que trascendió géneros al mezclar hardcore con elementos de pop, funk y hasta shoegaze. Temas como Blackout y Alien Love Call (con Blood Orange) recibieron elogios unánimes, llevándolos a festivales como Coachella y a colaboraciones con artistas como Thundercat. Sin embargo, en 2022, Brady Ebert dejó la banda, siendo reemplazado por Meg Mills, cuya incorporación promete renovar su sonido.

Con cuatro álbumes y varios EPs, Turnstile ha vendido millones de copias y acumulado millones de streams, consolidándose como líderes del «new wave» del hardcore. Su próximo lanzamiento, Never Enough, anunciado para el 6 de junio de 2025, promete ser su obra más ambiciosa, con el sencillo homónimo ya disponible y una presentación en el Primavera Sound 2025.