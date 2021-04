Twenty One Pilots anuncia su sexto álbum, ‘Scaled And Icy’

El aclamado dúo de Ohio, Twenty One Pilots por fin ha dado por finalizada la espera y ha anunciado el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, que llevará el nombre Scaled And Icy. Además nos han dejado un adelanto, el sencillo Shy Away, junto con un video que podrás ver aquí mismo.

Al igual que muchos artistas, Tyler Joseph compuso la mayor parte de este proyecto durante el confinamiento por la pandemia. Por su lado Josh Dun trabajó a la distancia, haciendo los arreglos de la batería.

Según un comunicado de prensa de la banda: “Scaled And Icy es el producto de sesiones virtuales de larga distancia y encuentra al dúo procesando sus rutinas al revés junto con las emociones predominantes de 2020: ansiedad, soledad, aburrimiento y duda”.

Mientras trabajaba en el proyecto, la banda adoptó “un enfoque más imaginativo y audaz para su composición”, lo que resultó en “una colección de canciones que avanzan a través de los contratiempos y se centran en las posibilidades que vale la pena recordar”.

El álbum estará a la venta a partir del próximo 21 de mayo en todos los formatos y plataformas.

Lista de temas: