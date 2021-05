Twenty One Pilots celebran la llegada de su nuevo disco con la festiva “Saturday”

Como ya sabéis, este viernes llegará el sexto disco de Twenty One Pilots titulado Scaled And Icy, y para aquellos que no pueden esperar más, hoy han estrenado una nueva canción titulada Saturday.

Tyler Joseph y Josh Dun, que ya habían estrenado 2 singles tituladaos Shy Away y Choker anteriormente, han querido aportar un sonido muy alegre a esta canción en la que van haciendo un recorrido por los días de la semana hasta que llega el momento culminante en el sábado, como ya nos indica el propio título, día en el cual, literalmente, pintan la ciudad.

Os dejamos con la canción y un vídeo lyric a continuación. Para aquellos que estén contando las horas para el lanzamiento de este álbum el viernes, os recordamos que también habrá un concierto en directo emitido por streaming y con el que prometen una experiencia inmersiva. Toda la información puedes encontrarla en el siguiente enlace.