Twenty One Pilots desvela «Breach», su nuevo capítulo sonoro

El dúo de Ohio Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph y Josh Dun, ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su octavo álbum de estudio, Breach, que llegará en septiembre de 2025 a través de Fueled By Ramen. El primer single, The Contract, se lanzará el 12 de junio, marcando el inicio de una nueva era tras el éxito de su gira The Clancy World Tour.

Un single que promete intensidad

The Contract será la primera muestra de Breach, y aunque no se han revelado detalles específicos sobre su sonido, el anuncio sugiere que continuará la narrativa conceptual iniciada con Blurryface (2015). En Instagram, la banda escribió: “Hola Clancy, hola Blurryface, vamos a terminar esto”, aludiendo a los personajes de sus discos anteriores. Según NME, el tema promete cerrar la historia que dejó un cliffhanger en Paladin Strait, el tema final de Clancy (2024). Los fans anticipan un single “poderoso” que mantendrá el estilo inmersivo de la banda.

Breach: el cierre de una década narrativa

Breach seguirá a Clancy, un álbum aclamado que vendió 143.000 copias en su primera semana y superó los mil millones de streams. La banda ha alimentado la expectativa con pistas crípticas durante su reciente gira, que culminó en dos shows en el O2 de Londres. El arte del álbum, con Joseph y Dun bajo una luz rojiza reminiscente de Clancy, refuerza la conexión temática. Billboard señala que Breach podría concluir la saga que abarca Blurryface, Trench (2018), Scaled and Icy (2021) y Clancy. La reserva de vinilos y CDs de edición limitada ya está disponible hasta el 12 de junio.

El anuncio coincide con el décimo aniversario de Blurryface, el álbum que consolidó a Twenty One Pilots como iconos del rock alternativo con hits como Stressed Out y Ride. La gira de Breach aún no se ha confirmado, pero la expectación crece, con varios fans destacando en redes esta “nueva era de energía y emoción”.

Twenty One Pilots: una odisea musical sin fronteras

Twenty One Pilots, el dúo de Tyler Joseph y Josh Dun, ha redefinido el rock alternativo con su mezcla de géneros, narrativas conceptuales y una conexión única con sus fans. Desde su formación en 2009 en Columbus, Ohio, han vendido más de 15 mil millones de streams y se han consolidado como una de las bandas más innovadoras de su generación.

Con siete álbumes de estudio, Twenty One Pilots ha evolucionado constantemente. Su debut, Twenty One Pilots (2009), y Regional at Best (2011) mostraron un sonido introspectivo. Vessel (2013) los llevó al mainstream con Car Radio. Blurryface (2015), con Stressed Out y Ride, marcó un hito al ser el primer álbum con todas sus canciones certificadas oro o platino por la RIAA. Trench (2018) profundizó en su narrativa distópica, seguida por el pop de Scaled and Icy (2021) y el épico Clancy (2024). Breach (2025), con el single The Contract, promete cerrar esta saga. Su reciente tema The Line para la banda sonora de Arcane (2024) demuestra su versatilidad.

La banda es conocida por sus complejas historias, como la mitología de Dema, que conecta álbumes desde Blurryface. Su impacto cultural incluye un Grammy por Stressed Out y giras masivas como The Clancy World Tour, que atrajo a 1.1 millones de fans. Según Kerrang!, su conexión con el público, reforzada por lemas como “We are Twenty One Pilots, and so are you”, es inigualable.

Con Breach en el horizonte, Twenty One Pilots sigue desafiando géneros y expectativas. Su discografía, disponible en su sitio oficial y plataformas como Spotify, invita a explorar un universo sonoro único, mientras los fans esperan ansiosos el próximo capítulo.

