Twenty One Pilots revela la lista de canciones y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum «Breach»

El dúo estadounidense Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph y Josh Dun, anunció el 16 de julio de 2025 el tracklist y la fecha de lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Breach, que llegará el 12 de septiembre de 2025 a través de Fueled By Ramen. El anuncio se realizó mediante un video en Instagram Live donde Joseph escribió los títulos de las canciones en una libreta amarilla, confirmando 13 temas, incluyendo el sencillo principal The Contract, lanzado el 12 de junio. El álbum, que cierra la narrativa conceptual iniciada con Blurryface (2015) y continuada en Trench (2018), Scaled and Icy (2021) y Clancy (2024), retoma el cliffhanger del video de Paladin Strait. La portada, diseñada por Brandon Rike y fotografiada por Fabien Kruszelnicki, muestra al dúo en atuendos oscuros, reflejando la estética de Clancy.

La lista de canciones incluye títulos como City Walls, Rawfear y Intentions, con pistas sugeridas previamente por códigos en camisetas de la gira (No Kin, Seldom Surface) y el folleto Digital Remains (Graffiti, Drag Path). Joseph comentó en Kerrang! que Breach será “el capítulo final” de su lore de una década. La banda iniciará una gira por Norteamérica, The Clancy Tour: Breach, el 18 de septiembre en Cincinnati, con fechas hasta octubre, incluyendo Los Ángeles. El álbum está en preventa en vinilo y CD en store.twentyonepilots.com.

Tracklist de Twenty One Pilots – Breach

‘City Walls’ ‘RAWFEAR’ ‘Drum Show’ ‘Garbage’ ‘The Contract’ ‘Downstairs’ ‘Robot Voices’ ‘Center Mass’ ‘Cottonwood’ ‘One Way’ ‘Days Lie Dormant’ ‘Tally’ ‘Intentions’

Twenty One Pilots: Innovadores del rock alternativo con narrativas épicas

Formado en Columbus, Ohio, en 2009 por Tyler Joseph (voz, teclados) y Josh Dun (batería), Twenty One Pilots se consolidó con su mezcla única de rock alternativo, hip-hop y pop. Sus álbumes independientes, Twenty One Pilots (2009) y Regional at Best (2011), les valieron un contrato con Fueled By Ramen. Vessel (2013) marcó su gran salto, alcanzando el puesto 21 en el Billboard 200. Blurryface (2015), con éxitos como Stressed Out y Ride, logró el número 1 y un Guinness World Record por ser el primer álbum con todas sus canciones certificadas oro o platino por la RIAA, acumulando más de 15 mil millones de streams. Trench (2018), Scaled and Icy (2021) y Clancy (2024) expandieron su narrativa conceptual sobre Dema, con Clancy vendiendo 143 millones de copias en su primera semana.

Con giras masivas como The Clancy World Tour, que atrajo a 1.1 millones de fans, y apariciones en Coachella y Lollapalooza, el dúo ha ganado un Grammy (2017, Mejor Dúo Pop por Stressed Out). Breach (2025) promete cerrar su saga de una década, manteniendo su legado de innovación lírica y visual, con colaboraciones de diseñadores como Brandon Rike y actuaciones teatrales que redefinen el rock moderno.

