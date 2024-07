Twin Atlantic lanza el sencillo Meltdown y anuncia nuevo disco

Twin Atlantic han lanzado su nuevo sencillo Meltdown, el tema principal de su séptimo álbum que llevará el mismo nombre. Este disco, que saldrá el 9 de agosto a través de su propio sello Staple Diet Records, sigue a su trabajo de 2022, Transparency.

Según el vocalista Sam McTrusty, Meltdown fue una de las canciones más fáciles de escribir para la banda, destacando su naturaleza cruda y honesta. La canción refleja tanto experiencias personales como el contexto cultural actual.

El álbum Meltdown ha sido co-producido por McTrusty y el bajista Ross McNae, y mezclado por Romesh Dodangoda. Se describe como un regreso a la esencia de Twin Atlantic, combinando temas de rock pop emocionalmente cargados con potentes guitarras. Además de Meltdown, el álbum incluirá los sencillos lanzados en 2024: World Class Entertainment, Get Out y Sorry.