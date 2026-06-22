Twin Atlantic anuncian Separation From The Animals, su octavo álbum de estudio, previsto para el 2 de octubre vía Dance To The Radio. Lo acompaña el nuevo single «In Your Eyes», ya disponible, que según el vocalista Sam McTrusty habla de «estar al final de una relación en la que sientes que, hagas lo que hagas, nunca es suficiente».

El disco es también la primera vez en varios años que los cuatro miembros fundadores graban juntos. El guitarrista Barry McKenna añadió los últimos detalles en Toronto, ciudad a la que McTrusty se mudó con su familia al terminar Meltdown, el séptimo álbum, en 2024. El disco recoge también «Don’t Quit It», single con el que ya avanzaron este regreso.

Tracklist de Twin Atlantic – Separation From The Animals

«Your, The End» «In Your Eyes» «I’m Not Coming Home» «Don’t Quit It» «Strong» «The Risk Of Love Is Always Loss» «Unless It Hurts» «Confidant» «Save Your Breath» «Supersweetness» «Lost» «Feel It All»

Twin Atlantic: Glasgow no suelta la guitarra

Twin Atlantic se formaron en Glasgow en 2007 cuando los guitarristas Sam McTrusty y Barry McKenna coincidieron en las salas de conciertos de la ciudad. Junto al bajista Ross McNae y el batería Craig Neale, construyeron una base de seguidores antes de debutar con Vivarium en 2009. Fue Free (2011) el que los sacó del circuito local: entró en el top 40 británico y los colocó en la conversación sobre el rock de guitarra de su generación.

Great Divide (2014) llegó aún más lejos: número uno en Escocia, puesto 17 en el UK Albums Chart y suficiente tracción como para que sus canciones sonaran en estadios. Los discos posteriores, GLA (2016, producido por Jacknife Lee), Power (2020) y Transparency (2022), confirmaron una trayectoria sin altibajos bruscos pero con voluntad de no repetirse. Meltdown (2024) llegó con una reunión parcial de la formación fundadora. Separation From The Animals es el paso siguiente, con los cuatro juntos en el estudio por primera vez en años.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.