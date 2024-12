Twin Shadow anuncia «Georgie»: Un íntimo y emocional álbum tributo a su padre

Twin Shadow, el talentoso cantante, compositor y productor dominicano-americano, ha anunciado su nuevo álbum Georgie, que se lanzará a principios de 2025. El primer sencillo, As Soon As You Can, ya está disponible y promete ser una obra profundamente personal.

En una emotiva publicación en Instagram, Twin Shadow describió Georgie como «la lección de historia más completa sobre dónde he estado como artista, tío, amante, amigo y ser humano». Este álbum, que sigue a su trabajo homónimo de 2021, se destaca por su enfoque crudo y personal. Twin Shadow ha decidido prescindir de sellos discográficos tradicionales, agentes y baterías para este proyecto, buscando una expresión más auténtica y directa de sus sentimientos más profundos y oscuros.

El álbum está dedicado a la memoria de su padre, George, cuya firma aparece en la portada del disco. Twin Shadow compartió que su padre falleció pocos meses después de completar esta colaboración, lo que añade una capa adicional de significado y emoción a Georgie. El sencillo As Soon As You Can ya está disponible y ofrece un adelanto de lo que los fans pueden esperar de este álbum introspectivo y conmovedor.

Twin Shadow, cuyo nombre real es George Lewis Jr., ha sido una figura destacada en la escena musical desde su debut en 2010 con el álbum Forget. Con influencias que van desde el new wave hasta el synth-pop, ha lanzado varios álbumes aclamados, incluyendo Confess (2012) y Eclipse (2015). Su capacidad para fusionar sonidos nostálgicos con una producción moderna le ha ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores.

Descubre la música de Twin Shadow en CrazyMinds.es y mantente al día con todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.