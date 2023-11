Ty Segall anuncia nuevo álbum y estrena el single «My Room»

El prolífico y versátil músico californiano Ty Segall no para de sorprendernos con su inagotable creatividad. Después de publicar el año pasado el excelente Hello, Hi y de formar parte del proyecto C.I.A. junto a su esposa Denée y su amigo Emmett Kelly, Segall vuelve a la carga con un nuevo álbum en solitario que promete ser uno de los más destacados de este 2024.

El álbum se titula Three Bells y saldrá a la venta el 26 de enero a través del sello Drag City. El disco cuenta con 15 canciones que abarcan desde el rock psicodélico al garage, pasando por el folk y el pop. Según el propio Segall, se trata de un álbum muy personal y variado, que refleja sus diferentes influencias y estados de ánimo.

Entre las canciones que componen el álbum se encuentran Void y Eggman, dos singles que ya se habían lanzado previamente y que nos mostraban el lado más enérgico y experimental de Segall. Hoy, además, podemos escuchar una nueva canción llamada My Room, que nos ofrece una faceta más íntima y melancólica del artista.

Three Bells ha sido coproducido por Cooper Crain, conocido por su trabajo con bandas como Bitchin Bajas o Cave. Además, Segall ha contado con la colaboración de su esposa Denée, su compañero de banda Emmett Kelly y otros miembros de su Freedom Band, que le han aportado su talento y su visión.

Pero eso no es todo. Ty Segall también ha anunciado una extensa gira para presentar su nuevo álbum en directo. La gira comenzará el 10 de noviembre en Jersey City y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Segall estará acompañado por su banda habitual y por algunos invitados especiales, como Mike Donovan o White Fence.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la música de Ty Segall, uno de los artistas más originales y prolíficos de la escena actual. Three Bells es un álbum que no te dejará indiferente y que seguro que te hará vibrar con sus sonidos y sus letras.

Aquí os dejamos con el tracklist:

01 The Bell

02 Void

03 I Hear

04 Hi Dee Dee

05 My Best Friend

06 Reflections

07 Move

08 Eggman

09 My Room

10 Watcher

11 Repetition

12 To You

13 Wait

14 Denée

15 What Can We Do