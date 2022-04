Nuevo disco: Ty Segall – «Hello, Hi»

Después de componer la banda sonora del documental Whirlybird en el 2020, Ty Segall regresa a la escena con una nueva canción y anuncia la salida de un álbum que se llamará igual que el sencillo: Hello, Hi.

Será el 22 de julio cuando podremos disfrutar del nuevo material, gracias al sello Drag City.

Segall comentó que el álbum fue grabado, en su gran mayoría, en un estudio montado en su casa, así que mucha de la buena calidad del disco es por la autoría del artista.

Ty Segall – Hello, Hi

Tracklist de Hello, Hi

Good Morning

Cement

Over

Hello, Hi

Blue

Looking at You

Don’t Lie

Saturday Pt. 1

Saturday Pt. 2

Distraction

Sobre Ty Segall

Ty Segall fue miembro de Fuzz, Sic Alps y de algún que otro proyecto menor surgido de la bahía de San Francisco en torno al 2005. Finalmente empezó a producir su propio material, tocando todos los instrumentos en sus grabaciones y mezclando el folk tradicional al estilo The Byrds o Neil Young con sonidos más experimentales. Constante en su producción y prolífico colaborador de la escena californiana, varía un poco el rumbo en cada disco. Además, su trayectoria no escatima en material exclusivo, recogido en colaboraciones con otros artistas y otras aventuras poco conocidas incluso para sus fans. En el 2013 declaró que quería hacer un disco de heavy metal demoniaco. Nosotros, por supuesto, le animamos desde aquí.

Fuente: Apple Music

Discografía de Ty Segall

Ty Segall (2008)

Lemons (2009)

Melted (2010)

Goodbye Bread (2011)

Slaughterhouse (2012) (as Ty Segall Band)

Twins (2012)

Sleeper (2013)

Manipulator (2014)

Emotional Mugger (2016)

Ty Segall (2017)

Freedom's Goblin (2018)

First Taste (2019)

Harmonizer (2021)

Hello, Hi (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!