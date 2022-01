Soundtrack: Ty Segall – «Story Of The Century»

Ty Segall ha sido el encargado de realizar la música del documental Story Of The Century, estrenado en el reconocido festival de cine Sundance, en el año 2020, el cual trata de una par de reporteros que cubrieron noticias en la ciudad de Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990, todo desde un helicóptero.

De esa banda sonora nace el disco Whirlybird, próximo a estrenarse. El documental se encuentra disponible bajo demanda en algunas plataformas de video.

Sobre la banda sonora

Título: Whirlybird

Incluida en el documental: Story Of The Century

Fecha de publicación: 22 de febrero de 2022, vía Drag City

Ty Segall – Story Of The Century (avance)

Tracklist de Whirlybird

First Date

Getting the Story

Sky Duo

Lawrence Welk III

First Pursuit

1992

High

News Junkies

Story of the Century

Whirly Suite

Last Flight