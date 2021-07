Tycho publica un nuevo tema con voces de Benjamin Gibbard de Death Cab for Cutie

El músico estadounidense Tycho ha publicado un nuevo tema, Only Love. Esta vez le acompaña a las voces el líder de Death Cab for Cutie, Benjamin Gibbard. Según cuenta el comunicado de prensa, Only Love surge de una propuesta que le llegó a Tycho en 2016 para remezclar la canción The Ghosts of Beverly Drive, de Death Cab for Cutie.

“Durante mucho tiempo he sido fan del trabajo de Ben. […] Su voz fue un elemento muy inspirador desde el punto de vista de la producción”, cuenta Tycho sobre Only Love. En un primer estadio, la canción tenía un carácter plenamente instrumental, hasta que le mandó una demo a Gibbard. Tomando el asunto por sus propias manos, el líder de Death Cab for Cutie grabó unas líneas vocales sobre la pista original. “La primera vez que escuché la crudeza de las voces toda la canción cobró sentido de repente y los arreglos fluyeron desde ese momento. […] Ciertamente, fue un honor poder trabajar con una voz tan icónica”, sentencia Tycho.

Esta es la primera incursión de Gibbard en terreno electrónico desde su proyecto indielectrónico The Postal Service, que tuvo su mayor apogeo en los primeros años de este siglo. De esta etapa tan sólo hubo un álbum de estudio, Give Up (2003), y un puñado de sencillos. El verano pasado Gibbard interpretó, casi dos décadas después de su lanzamiento, el sencillo Such Great Heights. Por su parte, Tycho publicó el pasado marzo su último álbum, Simulcast (2021).