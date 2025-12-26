Tyler, the Creator cierra el año con el freestyle «Sag Harbor» y un nuevo remix sorpresa

El 2025 no podía terminar sin que Tyler, the Creator hiciera una última pirueta creativa. El artista estadounidense ha publicado por sorpresa el freestyle Sag Harbor, acompañado de un vídeo y de un nuevo remix del tema Sugar on My Tongue (Freak Mix), ambos lanzados el día de Navidad. La pieza llega tras un año especialmente intenso para el músico, marcado por el lanzamiento de su noveno álbum DON’T TAP THE GLASS y por una gira mundial completamente agotada en apoyo a su disco de 2024, Chromakopia.

En Sag Harbor, Tyler repasa con tono celebratorio un 2025 que ha sido, sin exagerar, uno de los más importantes de su carrera. El freestyle incluye referencias directas a su cuarto número uno consecutivo y a su ambición de dar el salto definitivo a los estadios, una meta que parece cada vez más cercana tras el éxito de su gira CHROMAKOPIA.

Sin duda, este año ha sido especialmente prolífico para el artista: además de publicar DON’T TAP THE GLASS, Tyler ha recibido seis nominaciones a los Grammy —incluyendo Álbum del Año por Chromakopia y Mejor Álbum de Música Alternativa por GLASS— y ha debutado en el cine con la película Marty Supreme, producida por A24 y estrenada en cines estadounidenses el 25 de diciembre.

El freestyle, publicado inicialmente en Instagram junto a imágenes de Sag Harbor (Nueva York), muestra a un Tyler relajado, confiado y en plena madurez creativa. Su flow, más conversacional que en otros trabajos recientes, se apoya en referencias personales, guiños humorísticos y una producción minimalista que deja todo el protagonismo a su voz y a su narrativa. El resultado es una pieza que funciona tanto como epílogo del año como declaración de intenciones para lo que viene.

Una carrera marcada por la reinvención constante: del caos inicial a la sofisticación absoluta

Desde sus inicios con Odd Future a finales de los 2000, Tyler, the Creator ha construido una trayectoria que desafía cualquier etiqueta. Su debut en solitario, Bastard (2009), y especialmente Goblin (2011), lo situaron en el centro del debate cultural por su crudeza, su estética provocadora y su capacidad para polarizar a crítica y público. Sin embargo, lejos de estancarse en esa imagen, Tyler comenzó una evolución artística que lo llevaría a convertirse en uno de los creadores más respetados de la música contemporánea.

Con Wolf (2013) y Cherry Bomb (2015), el artista empezó a experimentar con estructuras más complejas, arreglos más ambiciosos y una sensibilidad melódica que anticipaba su giro definitivo. Ese salto llegó con Flower Boy (2017), un álbum que redefinió su figura pública y que fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork y Rolling Stone. Su siguiente trabajo, IGOR (2019), consolidó su estatus como innovador absoluto: un disco conceptual, emocional y arriesgado que le valió el Grammy a Mejor Álbum de Rap.

En 2021, Tyler continuó expandiendo su universo con Call Me If You Get Lost, un proyecto que combinaba la energía del mixtape con la sofisticación de su etapa más reciente. La edición The Estate Sale (2023) añadió nuevas capas a ese periodo creativo. En 2024 llegó Chromakopia, un álbum que lo llevó a una gira mundial completamente agotada y que reforzó su posición como uno de los artistas más influyentes del panorama global. Finalmente, en 2025, DON’T TAP THE GLASS confirmó que su ambición creativa sigue intacta, abriendo un nuevo capítulo que Sag Harbor parece cerrar con un guiño cómplice a sus seguidores.

A lo largo de su discografía, Tyler, the Creator ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia. Su evolución —del caos adolescente al virtuosismo adulto— lo ha convertido en un referente transversal que influye en el rap, el pop, la moda, el diseño y ahora también el cine. Si algo deja claro Sag Harbor, es que su historia está lejos de terminar.

