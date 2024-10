Tyler, The Creator regresa con su nuevo disco “CHROMAKOPIA”

Tyler, The Creator ha anunciado su nuevo álbum CHROMAKOPIA, que se lanzará el 28 de octubre a través de Columbia. Este será su primer trabajo desde el aclamado Call Me If You Get Lost de 2021. La noticia llegó acompañada de un enigmático video titulado St. Chroma, en el que Daniel Caesar revela su participación en los coros. Los fans ya pueden reservar el álbum.

En el vídeo para St. Chroma, que ahora ya sabemos a ciencia cierta que va ser un adelanto de su próximo proyecto CHROMAKOPIA, Tyler lidera una fila de personas vestidas de traje a través de un entorno desolado, hasta que entran en un contenedor con la palabra CHROMAKOPIA pintada. Tras cerrar la puerta, una figura misteriosa detona el contenedor, transformando el video de blanco y negro a color.

Tyler, The Creator sigue demostrando su influencia y creatividad en la escena musical, así como su capacidad para sorprender y cautivar a su audiencia con su sonido caleidoscópico y su creatividad sin límites. ¡No te pierdas este lanzamiento tan esperado!