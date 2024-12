Tyler, The Creator sorprende con un freestyle sobre el “Hey Now” de Kendrick Lamar

Esta pasada Navidad, Tyler, The Creator sorprendió a sus fans con un nuevo freestyle titulado That Guy, utilizando el instrumental de Hey Now de Kendrick Lamar. La idea surgió de un tweet de un fan que pedía a Tyler que hiciera un freestyle sobre esa canción. En respuesta, Tyler escribió: «Feliz Navidad. Me divertí con esto» y compartió el enlace al nuevo video musical, dirigido por él mismo y con apariciones de miembros de Odd Future como Jasper Dolphin, Travis «Taco» Bennett y Lionel «L-Boy» Boyce.

En el freestyle, Tyler rapea sobre su éxito reciente, mencionando que vendió un millón de entradas en un solo día para su nuevo espectáculo. Este lanzamiento no solo es un regalo para sus fans, sino también una celebración de su carrera y logros.

Además, Tyler está utilizando esta ocasión para conmemorar el 15º aniversario de su álbum debut Bastard, lanzado en 2009. En un mensaje a sus seguidores, expresó su gratitud y recordó cómo su música y su persona han evolucionado desde entonces. “Estaba en una zona completamente diferente musicalmente y como persona, pero estaba decidido a ser quien soy hoy», escribió Tyler.

Tyler, The Creator, cuyo nombre real es Tyler Gregory Okonma, comenzó su carrera musical como miembro fundador del colectivo de hip-hop Odd Future. Su álbum debut Bastard fue lanzado en 2009 y rápidamente ganó atención por su estilo único y letras provocadoras. Desde entonces, Tyler ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Goblin, Wolf, Cherry Bomb, Flower Boy, Igor y Call Me If You Get Lost.

A lo largo de su carrera, Tyler ha sido conocido por su creatividad y versatilidad, explorando diferentes géneros y estilos musicales. Su último álbum, Chromakopia, lanzado en octubre de 2024, ha sido descrito como un reflejo de su conflicto psicológico interno, con una mezcla de caos y belleza.

