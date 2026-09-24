U2 han anunciado Carnaval De Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primer disco de material nuevo que publican en nueve años. Saldrá el 13 de noviembre, producido por Jacknife Lee, y llega acompañado del sencillo “Silencio”, disponible desde hoy.

El disco reúne doce canciones que giran en torno a la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia, y llega tras un año en el que la banda ya había roto su silencio discográfico dos veces: con las EPs sorpresa Days Of Ash y Easter Lily. Carnaval De Luz no es una tercera entrega suelta, sino la pieza que cierra el círculo que esas dos EPs empezaron a dibujar.

Un carnaval antes de la cuaresma: la trilogía litúrgica se cierra

U2 llevan todo 2026 jugando con el calendario litúrgico. En Miércoles de Ceniza publicaron Days Of Ash, un EP combativo; en Viernes Santo llegó Easter Lily, más intimista. Carnaval De Luz completa el ciclo por el principio: el carnaval, la celebración de la carne que antecede a la cuaresma y, con ella, al recogimiento del Miércoles de Ceniza y al renacimiento de la Pascua. La banda ha construido así un disco en tres actos que se ha publicado en el orden inverso al que ocurre en el calendario, empezando por el final.

Musicalmente, el álbum recupera parte de la vena más experimental de la banda, y llega justo en la semana en la que se cumplen 50 años de su formación en Dublín.

“Torn”: la despedida de Dolly Parton grabada por U2

El disco se cierra con “Torn”, un dueto entre Bono y Dolly Parton que resulta ser la última interpretación vocal que la cantante llegó a grabar. Parton murió el pasado 25 de agosto en Nashville, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer, así que “Torn” llega al mundo menos de tres meses después de su muerte. La canción está producida con la colaboración de Daniel Lanois, que toca el pedal steel en la pista. Lanois, coproductor histórico de discos como The Joshua Tree y Achtung Baby y colaborador habitual de Bob Dylan y Neil Young, es una de las firmas que más veces se ha cruzado con la carrera de U2.

The Edge ha descrito así el conjunto del disco: «Es una colección de canciones caótica, provocadora y sagrada, y además emplea por primera vez cuerdas planas en una grabación de U2».

Eno, Garrix y Rosalía: los colaboradores del disco

Brian Eno, colaborador histórico de la banda, coescribe y aporta sintetizadores en “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show On Earth” y “Can’t Stop Us Now”. Martin Garrix, con quien U2 ya había colaborado este año en “Fireflies”, coescribe “Glorify”. Rosalía pone la voz en “The Mirror Maker”, y Ryan Tedder firma producción adicional en “Silencio”. De las tres colaboraciones, la de Rosalía es la que más rompe con el imaginario habitual de la banda: la catalana llega desde su etapa más pop y experimental, la de Motomami y LUX, y su cruce con el rock de estadio de U2 es, hasta ahora, territorio inédito para ambos.

“Silencio”: el primer vistazo al disco

“Silencio” es un single lleno de energía, con guitarras distorsionadas y un estribillo casi gritado que recupera el U2 más directo. El videoclip se rodó en Ciudad de México y lo dirigen Cliqua, el dúo formado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez. Es la segunda canción que se conoce del álbum, después de “Street Of Dreams”, publicada en julio.

Tracklist de “Carnaval De Luz”

“Go (Carnaval De Luz)”

“La Reina”

“Street Of Dreams”

“The Mirror Maker” (feat. Rosalía)

“Superficiality”

“If The World Is At War We Better Not Be”

“Silencio”

“The Greatest Show On Earth”

“Glorify”

“Midnight Sunshine”

“Can’t Stop Us Now”

“Torn” (feat. Dolly Parton)

U2: la nota en el tablón que cumple cincuenta años

U2 nacieron en Dublín en 1976, cuando Larry Mullen Jr. colgó una nota manuscrita en el tablón del instituto Mount Temple Comprehensive buscando músicos para formar una banda. De aquel anuncio salieron Bono, The Edge y Adam Clayton, y medio siglo después siguen siendo uno de los grupos de rock más determinantes de su generación: 15 discos de estudio hasta ahora, más de 175 millones de copias vendidas y 22 premios Grammy. Este año la Academia de la Grabación los ha nombrado Persona del Año 2027 de MusiCares. El 50 aniversario se celebra esta misma semana en Dublín con un fin de semana de actos, entre ellos un festival de fans y la reapertura de la exposición “U2: Made in Dublin” en el Little Museum of Dublin.

El último disco de material inédito de la banda, Songs Of Experience, es de 2017; en 2023 publicaron Songs Of Surrender, una colección de versiones regrabadas de su propio catálogo. Nueve años después, en su año de aniversario, U2 vuelven con canciones nuevas.

▶ “Carnaval De Luz” — U2 | 13 de noviembre de 2026 | Island Records

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