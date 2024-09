U2 celebra el 20º aniversario de «How to Dismantle an Atomic Bomb» con una reedición especial

U2 ha anunciado una reedición de su icónico álbum de 2004, How to Dismantle an Atomic Bomb, para celebrar su 20º aniversario. Esta nueva versión, denominada Re-Assemble Edition, estará disponible a partir del 22 de noviembre a través de Interscope. La edición incluye una versión remasterizada del álbum original junto con una selección de canciones inéditas que nunca antes habían visto la luz.

El guitarrista de la banda, The Edge, compartió que las sesiones de grabación de How to Dismantle an Atomic Bomb fueron un periodo de gran creatividad para el grupo. Durante este tiempo, exploraron numerosas ideas musicales y se inspiraron en sus primeras influencias musicales. Además, fue un momento de profunda introspección personal para Bono, quien estaba procesando la muerte de su padre.

Entre las canciones inéditas que se incluyen en esta edición especial se encuentran Country Miley Picture of You (X+W), que ya están disponibles para escuchar. The Edge mencionó que al revisar su archivo personal, encontró varias joyas que la banda decidió incluir en esta edición. Estas canciones capturan la energía cruda del descubrimiento y la interacción de los cuatro músicos tocando juntos en una habitación, ofreciendo una narrativa sonora única y visceral.

Tras Country Mile al comienzo de la noticia, os dejamos aquí con Picture of You y el tracklist de esta reedición de How to Dismantle an Atomic Bomb de U2.

Tracklist de U2 – How to Dismantle an Atomic Bomb (Re-Assemble Edition)

01 Vertigo (Remastered 2024)

02 Miracle Drug (Remastered 2024)

03 Sometimes You Can’t Make It on Your Own (Remastered 2024)

04 Love and Peace or Else (Remastered 2024)

05 City of Blinding Lights (Remastered 2024)

06 All Because of You (Remastered 2024)

07 A Man and a Woman (Remastered 2024)

08 Crumbs From Your Table (Remastered 2024)

09 One Step Closer (Remastered 2024)

10 Original of the Species (Remastered 2024)

11 Yahweh (Remastered 2024)

12 Fast Cars (Remastered 2024)

13 Picture of You (X+W)

14 Evidence of Life

15 Luckiest Man in the World

16 Treason

17 I Don’t Wanna See You Smile

18 Country Mile

19 Happiness

20 Are You Gonna Wait Forever? (Re-Assemble Edition)

21 Theme From ‘The Batman’

22 All Because of You 2