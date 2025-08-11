U2 condena las acciones de Israel en Gaza: “Un territorio desconocido de depravación”

La banda irlandesa U2 ha roto su silencio sobre el conflicto entre Israel y Gaza con un comunicado contundente publicado el 10 de agosto de 2025 en Instagram y su sitio web. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., a lo largo de cuatro comunicados de diferente extensión firmados por cada uno de ellos, expresaron su consternación por la crisis humanitaria en Gaza, calificando las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu como “depravación y anarquía” que han llevado el conflicto a un “territorio desconocido”. Bono, en un extenso mensaje, condenó tanto los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1.100 muertos, como la respuesta desproporcionada de Israel, que según el Ministerio de Salud de Gaza ha causado al menos 61.158 víctimas palestinas.

Tras un encabezado común en el que aseguran que «todo el mundo ha estado horrorizado durante mucho tiempo por lo que se está desarrollando en Gaza, pero el bloqueo de la ayuda humanitaria y ahora los planes para una toma militar de la ciudad de Gaza han llevado el conflicto a un territorio desconocido. No somos expertos en la política de la región, pero queremos que nuestra audiencia sepa cuál es nuestra posición», han mostrado la opinión personal de cada uno de ellos.

Bono destacó su apoyo a una solución de dos estados y criticó la hambruna provocada en Gaza, comparándola con su experiencia en Etiopía tras Live Aid en 1985. The Edge cuestionó si las acciones de Israel no mancharán su reputación global, mientras Clayton subrayó que proteger la vida civil es una elección. Mullen Jr. afirmó que tanto israelíes como palestinos merecen su derecho a existir. La banda anunció donaciones a Medical Aid For Palestinians y pidió la liberación de rehenes. Este pronunciamiento se suma a otros artistas como Damon Albarn, quien también ha denunciado la situación como genocidio.

Os dejamos con el comunicado al completo a continuación:

U2: Cuatro décadas de rock con alma y mensaje

U2, la banda irlandesa formada en Dublín en 1976 por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., es un ícono del rock que ha marcado generaciones con su sonido épico y letras cargadas de conciencia social. Desde sus inicios post-punk en el garaje de Mullen, el cuarteto evolucionó de himnos crudos como Boy (1980) a obras maestras como The Joshua Tree (1987), que con éxitos como With or Without You y Where the Streets Have No Name los catapultó a la cima mundial. Su capacidad para reinventarse los llevó a experimentar con sonidos electrónicos en Achtung Baby (1991), un disco que redefinió el rock de los 90 con One y Mysterious Ways. Con giras espectaculares como Zoo TV y 360° Tour, U2 no solo dominó estadios, sino que también abogó por causas como la lucha contra el sida y la pobreza a través de campañas como ONE.

A lo largo de su carrera, U2 ha lanzado 15 álbumes de estudio, desde October (1981) hasta Songs of Experience (2017), acumulando 22 premios Grammy y ventas de más de 150 millones de discos. Discos como War (1983), con Sunday Bloody Sunday, y All That You Can’t Leave Behind (2000), con Beautiful Day, reflejan su compromiso con temas políticos y humanos. Aunque Songs of Innocence (2014) generó controversia por su distribución automática en iTunes, U2 sigue siendo una fuerza creativa, con rumores de un nuevo álbum en 2026. Su legado combina música, activismo y una conexión única con su público.

