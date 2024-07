U2 desentierra un tesoro musical con un nuevo EP en directo de 1993

U2 ha anunciado el lanzamiento del EP Zoo TV – Live In Dublin de 1993, que estará disponible a partir del 30 de agosto. Este EP incluye cinco temas grabados durante su concierto en el RDS de Dublín, parte de la gira europea Zooropa. Las canciones incluidas son Zoo Station, Mysterious Ways, Tryin’ To Throw Your Arms Around The World, Stay (Faraway, So Close!) y Love Is Blindness. Este lanzamiento es especialmente significativo ya que, hasta ahora, solo existían copias piratas del audio de este concierto, lo que lo convierte en un objeto de colección muy deseado para los fans.

El Zoo TV Tour de U2, que apoyaba su álbum Achtung Baby de 1991, fue una experiencia multimedia innovadora que satirizaba la sobresaturación mediática. La gira, que se extendió de 1992 a 1993, incluyó 157 shows y atrajo a aproximadamente 5.3 millones de fans. Además, durante este periodo, la banda también grabó y lanzó el álbum Zooropa.

Tracklist de U2 – Zoo TV – Live In Dublin

1. Zoo Station

2. Mysterious Ways

3. Tryin’ To Throw Your Arms Around The World

4. Stay (Faraway, So Close!)

5. Love Is Blindness