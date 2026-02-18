U2 lanzan «Days of Ash», un EP urgente y político que devuelve a la banda a su instinto más combativo

Cuando U2 deciden moverse por impulso, suele pasar algo interesante. Y Days of Ash, su nuevo EP publicado por sorpresa, es exactamente eso: un fogonazo creativo nacido de la necesidad, un gesto político y emocional que devuelve a la banda irlandesa a su faceta más incómoda, más directa y más necesaria. Según explicó Bono, “estas canciones estaban impacientes por salir al mundo; son canciones de desafío y desolación” . Y lo cierto es que el resultado encaja con esa urgencia: seis piezas que miran de frente a un presente convulso y que recuperan la pulsión activista que siempre ha acompañado al grupo.

El EP abre con “American Obituary”, un tema que aborda el caso de Renee Good, una civil asesinada por un agente de ICE en Minnesota, y continúa con “The Tears of Things”, una reflexión casi filosófica sobre cómo mantener la compasión en tiempos de violencia. En “Song of the Future”, U2 rinden homenaje a Sarina Esmailzadeh, una joven iraní fallecida tras ser detenida durante las protestas del movimiento Woman, Life, Freedom. El EP también incluye una lectura del poema Wildpeace de Yehuda Amichai, el tema “One Life at a Time” —dedicado al palestino Awdah Hathaleen— y cierra con “Yours Eternally”, una colaboración con Ed Sheeran y el músico-soldado ucraniano Taras Topolia, acompañada de un documental dirigido por Ilya Mikhaylus.

El lanzamiento llega acompañado de la resurrección de Propaganda, el mítico fanzine que la banda publicó por primera vez en 1986 y que ahora regresa en una edición especial de 52 páginas con entrevistas, notas de los miembros y material exclusivo. Según Larry Mullen Jr., “estas nuevas canciones están a la altura de nuestro mejor trabajo”, mientras que The Edge insiste en que la banda sigue creyendo en un mundo donde la dignidad de los pueblos no es negociable .

Con un nuevo álbum previsto para finales de 2026, Days of Ash funciona como un recordatorio de que U2 siguen siendo una banda capaz de reaccionar al mundo con una mezcla de rabia, empatía y ambición artística. Y, sobre todo, que cuando sienten que deben hablar, hablan.

El viaje creativo de U2: innovación, compromiso y un sonido inconfundible

Formados en Dublín en 1976, el cuarteto U2 —Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.— comenzó su trayectoria con un sonido post‑punk que pronto evolucionó hacia un rock expansivo y emocional, consolidado en discos como Boy (1980), War (1983) y, especialmente, The Joshua Tree (1987), un álbum que no solo los convirtió en superestrellas globales, sino que redefinió la ambición del rock de estadio. A partir de ahí, lejos de acomodarse, la banda abrazó la reinvención: Achtung Baby (1991) y Zooropa (1993) los llevaron hacia la experimentación electrónica y el art‑rock, mientras que Pop (1997) exploró la cultura del exceso con ironía y riesgo creativo.

El siglo XXI trajo una nueva etapa de madurez con trabajos como All That You Can’t Leave Behind (2000) y How to Dismantle an Atomic Bomb (2004), que recuperaron un sonido más directo sin renunciar a la épica marca de la casa. En años recientes, discos como Songs of Innocence (2014) y Songs of Experience (2017) han mostrado a una banda reflexiva, consciente de su legado pero aún dispuesta a experimentar con nuevas formas de narrar su historia. Paralelamente, Bono ha mantenido una intensa actividad política y humanitaria, mientras que The Edge ha seguido expandiendo su lenguaje guitarrístico, uno de los más reconocibles de las últimas décadas.

Con Days of Ash, U2 demuestran que su instinto político sigue intacto y que, pese al paso del tiempo, continúan siendo una banda capaz de intervenir en el debate global desde la música. Su discografía, repleta de giros estilísticos y momentos icónicos, confirma que pocas bandas han sabido mantenerse relevantes durante tanto tiempo sin perder su identidad. Y si algo deja claro este nuevo EP es que todavía tienen cosas que decir.

