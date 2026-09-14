MusiCares ha nombrado a U2 al completo (Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.) Personas del Año 2027, el reconocimiento benéfico más importante del calendario previo a los Grammy. La gala se celebrará el 5 de febrero de 2027 en el Peacock Theater de Los Ángeles, dos noches antes de la entrega de los premios en el Crypto.com Arena.

Será la 36ª edición del galardón, que cambia de sede habitual (Los Angeles Convention Center está en obras) y que por primera vez en su historia pondrá a la venta entradas individuales para el concierto tributo, abierto al público general. Lo recaudado sostiene el trabajo de MusiCares, que asiste a profesionales de la música en situación de necesidad económica, personal o médica. «Su impacto va mucho más allá del escenario. No solo su música ha definido generaciones, sino que han sido igual de ejemplares en su dedicación al trabajo humanitario», ha declarado Harvey Mason jr., consejero delegado de la Recording Academy y MusiCares.

Bono ya recibió este mismo premio en solitario en 2003; esta vez el reconocimiento es para los cuatro juntos, y no por casualidad: cada miembro sostiene su propia causa desde hace décadas. Bono cofundó ONE y (RED), y empujó la creación de PEPFAR, el programa estadounidense de ayuda contra el sida; The Edge levantó Music Rising tras el huracán Katrina para ayudar a músicos que perdieron sus instrumentos; Clayton, premio Stevie Ray Vaughan de MusiCares en 2017, respalda causas de recuperación de adicciones y salud mental; y Mullen Jr. ha dado visibilidad a la dislexia. Como banda, apoyaron el activismo contra el apartheid en Sudáfrica antes incluso de firmar su primer contrato, y financian Music Generation, un programa irlandés de educación musical infantil.

El premio llega, además, en el año en que U2 rompieron nueve años de silencio discográfico con «Street of Dreams», primer adelanto de su próximo álbum.

U2: cincuenta años sin bajarse del escenario ni del activismo

U2 se formaron en 1976 en Dublín, cuando sus cuatro miembros coincidieron en el instituto Mount Temple. Desde entonces han ganado 22 premios Grammy y vendido más de 170 millones de discos, construyendo un catálogo que va de «Sunday Bloody Sunday» a «With or Without You» sin perder nunca de vista la política ni la calle. En 2005 recibieron el Ambassador of Conscience Award de Amnistía Internacional, el mismo tipo de reconocimiento que ahora repiten con MusiCares: no por un disco concreto, sino por medio siglo de usar el escenario más grande posible para hablar de otra cosa.

¿Estos premios a la trayectoria reflejan mejor el legado de una banda que cualquier disco que puedan publicar ya?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.