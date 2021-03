¿Relanzar un disco del año 2004? ¡Claro que sí! Algo más bonito que escuchar un álbum en formato CD o en streaming es disfrutarlo en vinilo. Así es como Uh Huh Her llega del lejano inicio del milenio, pero no es solamente eso, puedes comprar la versión normal o la versión demos, que contiene -como te imaginas- temas no tan pulidos que, muchas veces, llegan a gustar mas que los quedan en el producto final.

Los videos para The Letter, You Come Through y Shame han sido restaurados y se encuentran listos para ser lanzados junto con los dos álbumes para el 30 de abril de la mano de UMC/Island. Recordemos que su sexto álbum Uh Huh Her fue escrito, producido y grabado por Harvey durante un par de años, y también fue ella quien tocó casi todos los instrumentos en un álbum que le valió las nominaciones al BRIT Award y al Grammy® Award en ese mismo año.



¿Vale la pena invertir en este vinilo de demos? Claro que sí.



Os dejamos también con el tracklist a continuación:

Uh Huh Her – Demos:

The Life and Death of Mr. Badmouth – Demo

Shame – Demo

Who the Fuck? – Demo

The Pocket Knife – Demo

The Letter – Demo

The Slow Drug – Demo

It’s You – Demo

The Desperate Kingdom of Love – Demo

The Darker Days of Me & Him – Demo