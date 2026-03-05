Ultraligera desata su imaginario más crudo y onírico con “LAPSUS”, el primer adelanto de su segundo álbum

La banda madrileña Ultraligera abre una nueva etapa con “LAPSUS”, el single que da nombre a su inminente segundo álbum y que llega acompañado de una declaración de intenciones: hablar sin filtros de lo que su generación suele esconder. En apenas tres años, el grupo se ha convertido en una referencia del rock alternativo nacional, y este regreso confirma que su ambición artística sigue creciendo. El término “lapsus”, recuerdan, alude a un desliz que revela lo que se oculta bajo la superficie, y esa idea vertebra tanto la canción como el concepto del disco.

Los primeros versos del tema funcionan como un manifiesto generacional: “Sentarse a leer es pura rebeldía, si la utilizas bien la droga es medicina. Hacemos bien en dudar de lo que nos contaron, acércate y ya verás cómo nos lo montamos…”. La banda explora sustancias, tribus urbanas y distopías desde un enfoque honesto y visceral, como si las imágenes surgieran directamente de un sueño febril o de una sesión de terapia. “LAPSUS” parece construido desde la urgencia, sin cálculo ni frialdad, con una energía que se desborda y que convierte el caos en un orden emocional todavía por descifrar.

En lo musical, el grupo endurece su sonido con una base rítmica contundente, atmósferas densas y una producción que mira tanto al rock noventero como a la psicodelia. La voz se integra en la mezcla como un instrumento más, creando un paisaje sonoro más internacional y menos dependiente del protagonismo vocal. No es un tema para escuchar de fondo: exige atención y recompensa con capas que se revelan escucha tras escucha.

La estética del proyecto también juega un papel clave. En redes, Ultraligera compartió la portada del álbum: un muñeco de época con vestimenta tibetana y una caligrafía formada por figuras místicas. Lo acompañaron con una reflexión sobre el concepto del disco: “Lapsus porque nos interesa más lo que ocultamos que lo que pregonamos, lo que emerge en las pesadillas, en los recuerdos de infancia, cuando estamos despistados y cuando nadie nos mira”. El videoclip refuerza esta narrativa: los miembros del grupo —Gisme, Coque, Martín y Santas— viajan en una pick up hacia una tribu donde lo extraño se vuelve cotidiano, hasta que la irrupción de las autoridades rompe el trance y los deja entre rejas, desatados y fuera de sí.

En un momento cultural en el que la salud mental ocupa titulares, Ultraligera propone una mirada cruda, contemporánea y profundamente emocional. “LAPSUS” no solo anticipa un disco ambicioso, sino que confirma a la banda como una de las voces más estimulantes del rock alternativo actual.

Ultraligera, una ascensión meteórica en la nueva escena alternativa

En muy poco tiempo, Ultraligera ha pasado de ser una promesa emergente a consolidarse como una de las bandas más seguidas del rock alternativo español. Su debut, cargado de energía y sensibilidad generacional, les permitió llenar salas y conectar con un público joven que encontró en sus letras un reflejo directo de sus inquietudes. Con una mezcla de guitarras afiladas, atmósferas densas y un imaginario visual muy cuidado, el grupo ha construido una identidad propia que los distingue dentro de la escena. Tras varios singles y una gira que marcó hitos de asistencia, este segundo álbum apunta a ser el paso definitivo hacia una madurez artística que mantiene intacta su intensidad emocional. Su trayectoria, aunque breve, ya es una de las más sólidas y prometedoras del panorama nacional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.