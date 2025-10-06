Ultraligera hace “sold out” en Madrid y extiende su gira por toda España

La banda madrileña Ultraligera se consolida como una de las grandes revelaciones musicales del año, logrando agotar todas las entradas para sus conciertos en la icónica Sala La Riviera de Madrid en el marco de su exitosa gira Vibra Mahou. Las cinco fechas anunciadas —9, 11, 13, 14 y 21 de octubre— han registrado un lleno absoluto en tiempo récord, reflejando el fervor y la lealtad de un público cada vez más entregado.

El fenómeno se extiende más allá de la capital, con localidades agotadas también en ciudades como Valencia, Guadalajara, Cuenca y Gijón, evidenciando el extraordinario momento que vive la banda y su capacidad para conectar con audiencias de toda España. Ultraligera continúa cautivando a miles de fans y ofreciendo conciertos memorables que consolidan su proyección nacional.

La gira Vibra Mahou, impulsada por Mahou Cinco Estrellas, se posiciona como plataforma líder en la promoción de experiencias musicales en vivo, reuniendo a los apasionados de la música en un entorno único. Este ciclo cuenta además con la participación de otros artistas destacados como Siloé, quienes también han agotado entradas en numerosos shows, confirmando el éxito del programa.

Ante la abrumadora demanda y el entusiasmo de sus seguidores, Ultraligera ha anunciado nuevas fechas en otras ciudades y festivales españoles. Las entradas para estos conciertos adicionales estarán disponibles a través de los canales oficiales de la banda: ultraligeratickets.com

Detalles:

Fechas: 9, 11, 13, 14 y 21 de octubre de 2025

Hora: Apertura de puertas a las 19:30h, inicio del concierto a las 21:00h

Ubicación: Sala La Riviera, Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n, 28005 Madrid

Más info a través de sus redes sociales oficiales: @ultraligeraoficial @vibramahou