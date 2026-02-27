Un adiós a lo grande para Ozzy en unos BRITs que quieren hacer historia

Los BRIT Awards 2026 preparan un homenaje de altura para Ozzy Osbourne, que recibirá el Lifetime Achievement Award en una edición que ya apunta a ser una de las más emotivas y mediáticas de los últimos años. La ceremonia, que por primera vez abandona Londres para instalarse en el Co-op Live de Manchester, quiere despedir al icono del metal con un último rugido colectivo.

El tributo contará con una interpretación especial de “No More Tears”, reimaginada para la ocasión y ejecutada por músicos clave en la historia del propio Ozzy: Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos y Zakk Wylde. La voz principal recaerá en Robbie Williams, invitado personalmente por Sharon Osbourne, quien ha supervisado cada detalle del homenaje para asegurar que el espíritu del “Príncipe de las Tinieblas” siga retumbando una vez más.

La ceremonia reunirá a nombres de primera línea como Harry Styles, Olivia Dean, Wolf Alice, Mark Ronson o Rosalía, en una edición que también reconocerá a figuras como Noel Gallagher (Songwriter of the Year) y al propio Ronson (Outstanding Contribution to Music). El presentador será, de nuevo, Jack Whitehall, que repite por sexta vez.

El trasfondo emocional es inevitable: Ozzy falleció el año pasado, apenas semanas después del concierto final de Black Sabbath en Birmingham. En palabras de Sharon, “sabía que se acercaba el final, pero quería hacerlo a su manera”, una despedida que, según ella, lo llevó a marcharse “como un rey”.

Los BRITs 2026 no solo celebran una carrera irrepetible; también reivindican la huella indeleble de un artista que cambió para siempre la forma de entender el rock y su teatralidad. Y lo hacen con un homenaje que, si todo sale como promete, será tan desmesurado y emocionante como el propio Ozzy.

