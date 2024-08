Un banquete visual: The Last Dinner Party presenta la película de su disco debut

The Last Dinner Party ha anunciado el estreno de su película Prelude to Ecstasy, basada en su álbum debut del mismo nombre. La película se estrenará el 12 de septiembre y los fans podrán asistir a la premiere en Soho, Londres, o verla en YouTube a las 8 pm BST el mismo día.

La banda, formada en 2021, ha tenido un ascenso meteórico desde el lanzamiento de su primer sencillo Nothing Matters en abril de 2023. De hecho, ya han recibido diversos reconocimientos como el Rising Star BRIT Award y el BBC Sound of 2024 a finales del año pasado.

El álbum Prelude to Ecstasy, publicado el 2 de febrero, alcanzó el número uno en el Reino Unido y se convirtió en el debut más vendido en su primera semana en nueve años, además de recibir una nominación para el Mercury Prize.

En estos momentos, la banda está escribiendo canciones para su segundo álbum, con una estética inspirada en el steampunk. ¿Lograrán sorprendernos de nuevo? Por el momento, os dejamos con el tráiler…