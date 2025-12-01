Un dinosaurio sensible abre camino al debut de Gee Whiz!

La escena musical italiana suma un nuevo proyecto que promete dar que hablar: Gee Whiz!, un supergrupo nacido en Bolonia que acaba de presentar su primer single Mr. Dinosaur y que prepara el lanzamiento de su álbum debut Gee Whiz! para la próxima primavera.

La banda reúne a músicos con trayectorias sólidas en la escena independiente del país. Michele “Mike” Giuliani, conocido por su paso por Lùnapop y Clamat, es el impulsor inicial de la idea. A él se sumaron Mariagiulia Degli Amori (Iosonouncane, Daniela Pes, A Toys Orchestra), Paul Pieretto (Settlefish, A Classic Education) y Giacomo Gelati (Altre di B, Lo Stato Sociale, LaPara). La producción corre a cargo de Bruno Germano en Vacuum Studio, consolidando un sonido que mezcla entusiasmo, guitarras en diálogo constante y una base rítmica versátil.

El origen del proyecto tiene un punto de cinefilia musical: tras ver Get Back, el documental de Peter Jackson sobre las sesiones de los Beatles en 1969, Mike Giuliani sintió la necesidad de crear música “cruda y sin filtros”. Durante un viaje de 25 horas en autobús de Londres a Italia, tras asistir al concierto de Blur en Wembley en el verano de 2023, compartió sus demos con Mariagiulia y Bruno, dando el primer paso hacia la formación de la banda. La llegada de Paul y Giacomo en 2024 terminó de definir la química del grupo.

Mr. Dinosaur funciona como carta de presentación y adelanto del álbum. La canción se plantea como respuesta luminosa al tono melancólico de Feel the Pain de Dinosaur Jr., con versos que invitan a la aventura y a salir de la coraza emocional: “You hide a heart of gold / behind that scary growl… we need an adventure!”.

El videoclip, dirigido por Pafo Gallieri, apuesta por la animación 2D y recorre el trayecto entre Bolonia y la costa adriática. Su protagonista, Mr. D, enfrenta las contradicciones de la vida moderna y las redes sociales en un relato caótico y satírico. Gallieri, afincado en Londres, ha trabajado en producciones de prestigio como The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Oscar), Kizazi Moto: Generation Fire y Quentin Blake’s Box of Treasure.

Con coros contagiosos, guitarras juguetonas y una base rítmica imperturbable, Gee Whiz! arranca su aventura con un debut que combina energía, frescura y referencias inteligentes. Mr. Dinosaur es solo el comienzo de un viaje que apunta a ser tan divertido como ambicioso.

