Un disco tributo a Marianne Faithfull reúne a grandes artistas

Marianne Faithfull es una de las voces más emblemáticas de la música británica, con una carrera que abarca más de cinco décadas y que ha inspirado a generaciones de artistas. Ahora, algunos de sus admiradores le rinden homenaje con un disco tributo que lleva por título The Faithful: A Tribute to Marianne Faithfull.

El álbum, que saldrá a la venta el 8 de diciembre, contiene versiones de las canciones más conocidas de Faithfull, interpretadas por músicos de diferentes estilos y épocas. Entre ellos, destacan Iggy Pop, que hace un dúo con Cat Power en Working Class Hero, Shirley Manson, que se une a Peaches en Why D’Ya Do It, o Joan as Policewoman, que se atreve con Broken English.

Todos los beneficios del disco irán destinados a ayudar a Faithfull a recuperarse del COVID prolongado, una enfermedad que le ha afectado gravemente a su salud y a su voz. El disco es, por tanto, una muestra de apoyo y de agradecimiento a una artista que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música.

Además, ya puedes escuchar un adelanto del álbum, la canción This Little Bird, que han versionado Tanya Donelly y The Parkington Sisters. Se trata de una canción delicada y melancólica, con una letra que cuenta una historia agridulce.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de las canciones de Marianne Faithfull en las voces de algunos de sus más fieles admiradores. Es un disco que hará las delicias de los fans de la música británica y de la propia Faithfull, que seguro que se sentirá orgullosa de este homenaje.

Os dejamos aquí con el tracklist al completo:

Disco 1

01. Tracy Bonham – ‘As Tears Go By’

02. Tanya Donelly & The Parkington Sisters – ‘This Little Bird’

03. Josie Cotton – ‘Summer Nights’

04. Sylvia Black – ‘Sister Morphine’

05. Cat Power & Iggy Pop – ‘Working Class Hero’

06. Shirley Manson & Peaches – ‘Why D’Ya Do It’

07. Pom Poms – ‘Brain Drain’

08. Bush Tetras – ‘Guilt’

09. Joan as Policewoman – ‘Broken English’

10. Tammy Faye Starlite & Barry Reynolds – ‘The Ballad Of Lucy Jordan’

Disco 2

01. Honeychild Coleman – ‘Over Here (No Time For Justice)’

02. Adele Bertei – ‘Times Square’

03. Nicole Atkins & Jim Sclavunos – ‘Strange Weather’

04. Lydia Lunch – ‘Love, Life, and Money’

05. Cynthia Ross (the B Girls) & Tim Bovaconti – ‘Vagabond Ways’

06. Donita Sparks – ‘Sliding Through Life on Charm’

07. Miss Guy – ‘Sex With Strangers’

08. FaithNYC – ‘Kissin’ Time’

09. Feminine Aggression – ‘Before The Poison’