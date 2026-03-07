Un documental de Netflix rescata la figura de Hillel Slovak, el guitarrista fundador de Red Hot Chili Peppers, en un retrato íntimo que revive los años más crudos de la banda

Netflix ha estrenado el tráiler de The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel, un documental que pone el foco en Hillel Slovak, guitarrista fundador de Red Hot Chili Peppers y pieza esencial en los primeros pasos de la banda. El film, que tendrá su estreno mundial el 13 de marzo en SXSW antes de llegar a la plataforma el 20 de marzo, repasa los años formativos del grupo a través de entrevistas con Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y amigos cercanos del músico, según detalla NME. Slovak falleció en 1988 a los 26 años por una sobredosis, dejando una huella imborrable en la identidad del grupo y en la escena funk‑rock de Los Ángeles.

El documental, dirigido por Ben Feldman, se adentra en la crudeza de aquellos primeros años: giras caóticas, creatividad desbordada y una energía que definió el ADN de la banda. A pesar de su participación en las entrevistas, los Chili Peppers han querido marcar distancia con el proyecto. En un comunicado, explican que aceptaron hablar “por amor y respeto a Hillel”, pero aclaran que “no es un documental de Red Hot Chili Peppers” y que no han tenido implicación creativa en él. Aun así, esperan que sirva para despertar interés por la obra de Slovak, quien tocó en los tres primeros discos del grupo antes de ser reemplazado por Frusciante.

El tráiler muestra imágenes de archivo, testimonios inéditos y un retrato emocional de un músico cuya influencia sigue viva décadas después. En una entrevista previa con NME, Kiedis recordaba que “la energía de Hillel Slovak nunca se ha desvanecido”, una frase que resume el peso simbólico del guitarrista en la historia del grupo. El documental llega en un momento en el que los Chili Peppers continúan activos tras el regreso de Frusciante en 2019 y la publicación de Unlimited Love y Return Of The Dream Canteen en 2022. Mientras tanto, Flea ha seguido explorando caminos propios —como su próximo disco en solitario— y Chad Smith continúa apareciendo en proyectos inesperados, desde colaboraciones a clases improvisadas como profesor sustituto.

The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel promete ser un homenaje necesario a un músico cuya historia quedó eclipsada por la leyenda posterior de la banda. Un recordatorio de que, antes del éxito global, hubo un grupo joven, salvaje y profundamente marcado por la pérdida.

Hillel Slovak, el arquitecto del sonido primigenio de Red Hot Chili Peppers

Hillel Slovak nació en Israel y creció en California, donde formó junto a Kiedis, Flea y Jack Irons la primera encarnación de Red Hot Chili Peppers. Su estilo —una mezcla de funk, punk y sensibilidad melódica— definió el sonido del grupo en sus primeros discos: The Red Hot Chili Peppers (1984), Freaky Styley (1985) y The Uplift Mofo Party Plan (1987). Su química con Flea y su visión musical fueron fundamentales para cimentar la identidad de la banda. Tras años de lucha contra la adicción, Slovak falleció en 1988, un golpe que marcó profundamente al grupo y que llevó a la salida temporal de Irons. Su legado, sin embargo, perdura en la evolución posterior de los Chili Peppers y en la influencia que ejerció sobre guitarristas como John Frusciante, quien siempre ha reconocido su deuda artística con él. Slovak es, para muchos, la chispa original que encendió una de las bandas más influyentes del rock moderno.

