Un dúo en lo más alto: CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian su nuevo álbum «TOP OF THE HILLS»

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso está listo para cerrar el año con un golpe maestro: el lanzamiento de su esperado álbum TOP OF THE HILLS, disponible el 19 de diciembre. Tras un 2025 marcado por su triunfo en los Latin GRAMMYs —donde se llevaron cinco premios, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa por PAPOTA y Mejor Canción Pop por EL DÍA DEL AMIGO—, los artistas regresan con un proyecto que promete romper moldes. Grabado en apenas dos semanas, el disco se presenta como un trabajo maximalista, cargado de carisma y con una producción que, según ellos mismos, parece desafiar las leyes de la física.

El álbum incluirá el ya conocido sencillo GIMME MORE, cuyo videoclip muestra al dúo en una frenética celebración post-GRAMMY: desde casinos y helicópteros hasta clubes y desiertos en llamas, una metáfora visual de cómo dejan atrás su etapa anterior para inaugurar una nueva era. Además, TOP OF THE HILLS contará con colaboraciones y remezclas de peso, como Beto’s Horns (fred remix) y la versión de Ezra Collective, fruto de sesiones improvisadas junto a Fred again.. en Londres. La lista de temas incluye cortes como BUSINESS CLASS, AL GARETE, SPEEEEEEEDING y VERSACE TAGS, confirmando la diversidad estilística que caracteriza al dúo.

El anuncio llega tras un año de giras internacionales que los llevó a festivales como Coachella, Glastonbury, Roskilde y Lollapalooza en seis países distintos, además de acompañar a Kendrick Lamar en su Grand National Tour por Latinoamérica. Su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires y el fenómeno viral de su Tiny Desk consolidaron su estatus como uno de los proyectos más innovadores de la música alternativa actual. Según medios como y , el dúo se ha convertido en una referencia de la nueva ola musical latinoamericana, capaz de mezclar trap, pop, electrónica y rock con una frescura que conecta tanto con audiencias locales como internacionales.

De la irreverencia al reconocimiento global: la carrera de CA7RIEL & Paco Amoroso

La historia de CA7RIEL & Paco Amoroso es la de dos artistas que decidieron dinamitar las fronteras de la música urbana argentina. CA7RIEL, nacido como Ariel Castaño, comenzó su carrera explorando el rap y el trap con un estilo visceral y experimental. Su encuentro con Paco Amoroso (Ulises Guerriero) dio lugar a una dupla que desde 2018 empezó a llamar la atención con singles como Ouke y Cono Hielo, donde ya se intuía su capacidad para fusionar géneros y provocar con letras cargadas de ironía y desenfado. La explosión llegó con TETAS, un himno irreverente que se convirtió en fenómeno viral y que más tarde les daría uno de sus Latin GRAMMYs en 2025.

Su discografía refleja una evolución constante. Tras varios EPs y colaboraciones, el dúo consolidó su propuesta con PAPOTA, un trabajo que les abrió las puertas de festivales internacionales y que fue aclamado por medios como , que destacó su habilidad para convertir la provocación en arte pop de alto voltaje. Con TOP OF THE HILLS, el dúo parece dispuesto a dar un salto definitivo hacia la consagración global, manteniendo su espíritu irreverente pero con una producción más ambiciosa y expansiva. La mezcla de trap, funk, pop alternativo y electrónica se ha convertido en su sello, y cada lanzamiento confirma que no tienen miedo de reinventarse.

