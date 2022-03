Un fondo de inversión compra los derechos del catálogo de Leonard Cohen

Los derechos de la música de Leonard Cohen han sido vendidos al fondo Hipgnosis Songs Fund por una suma que no ha sido revelada por sus herederos.

Según informa Rolling Stone, el acuerdo incluye las 278 canciones que escribió Cohen, incluidas sus canciones más populares como Hallelujah, Suzanne, So Long, Marianne o First We Take Manhattan, entre muchas otras.

La empresa inversora obtuvo la “parte del compositor” de 127 canciones del catálogo Stranger Music de Cohen, que cubre el período desde el inicio de la carrera del difunto músico hasta el año 2000, así como la totalidad de los derechos de autor, participación y royalties de la parte de su catálogo que abarca desde 2001 hasta su muerte en 2016.

Para Hipgnosis, se trata de una nueva gran inversión en catálogo musical después de haberse hecho ya con los derechos de diversos éxitos de artistas como Neil Young, Blondie, Shakira, Lindsey Buckingham y Christine McVie de Fleetwood Mac, el productor Bob Rock y muchos más

