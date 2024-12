Un incendio arrasa el legendario Morrison Hotel inmortalizado por The Doors

El histórico Morrison Hotel, famoso por aparecer en la portada del álbum Morrison Hotel de The Doors, sufrió un devastador incendio el pasado jueves 26 de diciembre en el centro de Los Ángeles.

El edificio de cuatro pisos, que ha estado desocupado durante más de una década, ardió durante casi dos horas antes de que más de 100 bomberos lograran controlar la situación. Afortunadamente, las personas que se encontraban dentro lograron escapar sin lesiones. Este icónico lugar fue inmortalizado en 1970 cuando The Doors lanzaron su álbum Morrison Hotel, cuyo título y portada rinden homenaje a este establecimiento. La fotografía de la portada, tomada por Henry Diltz, se realizó sin permiso, aprovechando un momento en que el recepcionista del vestíbulo se ausentó.

El incendio del Morrison Hotel no solo representa la pérdida de un edificio histórico, sino también de un símbolo cultural del rock. Este lugar ha sido un punto de referencia para los fans de The Doors y para la historia de la música en general. La noticia ha generado una ola de nostalgia y tristeza entre los seguidores de la banda y los amantes del rock clásico.

The Doors, formados en 1965 en Los Ángeles, se convirtieron en una de las bandas más influyentes de la década de 1960. Con Jim Morrison como carismático líder y vocalista, la banda lanzó una serie de álbumes icónicos que definieron una era. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1967, incluye clásicos como Light My Fire y Break on Through (To the Other Side). A lo largo de su carrera, The Doors experimentaron con diversos estilos musicales, desde el rock psicodélico hasta el blues, creando un sonido único e inconfundible.

El álbum Morrison Hotel, lanzado en 1970, marcó un regreso a las raíces del blues-rock para la banda. Con canciones como Roadhouse Blues y Peace Frog, el álbum fue aclamado por la crítica y se convirtió en un éxito comercial. La portada del álbum, con la banda posando en el vestíbulo del Morrison Hotel, se ha convertido en una imagen icónica del rock.

La destrucción del Morrison Hotel es una pérdida significativa para la historia del rock y para los fans de The Doors. ¿Tienes algún recuerdos de este emblemático lugar? ¡Compártelo en CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp!