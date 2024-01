Un nuevo álbum de David Bowie de la época de Ziggy Stardust saldrá a la venta el Record Store Day

Los fans de David Bowie están de enhorabuena, ya que el próximo 20 de abril se publicará un nuevo álbum del legendario artista, que recoge grabaciones inéditas de la época de Ziggy Stardust.

El álbum, titulado Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth), es una colección de canciones registradas en los estudios Trident en 1971, y que forman parte de la mayoría de los temas que luego conformarían el mítico disco The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Entre las canciones que se incluyen en el nuevo álbum, pero que no aparecieron en el de Ziggy Stardust, hay cuatro temas, entre ellos una versión del clásico de Chuck Berry Round And Round.

El álbum se lanzará como parte del Record Store Day de este año, una iniciativa que busca apoyar a los comercios independientes de música y que suele ofrecer ediciones limitadas y exclusivas de artistas de renombre.

El lanzamiento de este álbum coincide con el que habría sido el 77 cumpleaños de David Bowie, fallecido en 2016, y que sigue siendo una de las figuras más influyentes y admiradas de la historia de la música.

Bowie, que se caracterizó por su constante innovación y reinvención, creó con Ziggy Stardust uno de sus personajes más icónicos y exitosos, que marcó una época en el glam rock y en la cultura popular. De hecho, el álbum The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars se considera una obra maestra y ha sido incluido en varias listas de los mejores discos de todos los tiempos.

Con Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth), los seguidores de Bowie podrán disfrutar de una nueva perspectiva sobre el proceso creativo del genio británico y de su legado musical.