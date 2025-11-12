Un nuevo rugido desde Suecia: Backengrillen se estrena con caos, ruido y un debut incendiario

Los miembros de Refused no han querido despedirse del todo sin dejar un legado paralelo. Mientras la banda sueca se prepara para sus últimos conciertos en diciembre de 2025, tres de sus integrantes —Dennis Lyxzén, Magnus Flagge y David Sandström— han dado vida a un proyecto experimental llamado Backengrillen, acompañado por el saxofonista Mats Gustafsson. El resultado es un debut homónimo que verá la luz el 23 de enero de 2026 bajo el sello Svart Records, anticipado por un primer adelanto de diez minutos titulado A Hate Inferior.

El grupo describe su música como un “himno al caos y la destrucción”, con riffs de death/doom metal y noise rock que se repiten hasta perder sentido, para luego ser desarmados con furia. La grabación del álbum fue tan espontánea como visceral: escrito en un jueves, tocado en directo un viernes y grabado el sábado. El tracklist incluye cinco cortes: A Hate Inferior, Dör För långsamt, Repeater II, Backengrillen y Socialism Or Barbarism. Según declaraciones recogidas por NME, el segundo disco ya está en marcha y promete ser “menos estúpido, más feo”.

Este proyecto llega justo cuando Refused encara su despedida definitiva, con fechas en ciudades como Gotemburgo, Estocolmo y Umeå. La banda, que recientemente atrajo nuevos seguidores gracias a su aparición en la banda sonora de The Bear, reconoce que el desgaste físico y la exigencia de su propuesta hacen difícil prolongar su trayectoria. “En diez años tendré 62, y no es buena idea seguir dando vuetas en pantalones ajustados”, confesaba Lyxzén en una entrevista con NME.

El nacimiento de Backengrillen no es solo un gesto de continuidad, sino también una declaración de principios: un espacio libre de expectativas, sin fans que complacer y con la única misión de explorar los límites del ruido. Para quienes han seguido la carrera de Refused, este nuevo capítulo promete ser tan radical como imprevisible, una extensión lógica de su espíritu inconformista.

<a href="https://backengrillen.bandcamp.com/album/backengrillen-2">Backengrillen de Backengrillen</a>

Refused: una historia de punk, rupturas y reinvenciones

Hablar de Refused es hablar de una de las bandas más influyentes del hardcore punk europeo. Formados en Umeå, Suecia, a principios de los noventa, el grupo liderado por Dennis Lyxzén se convirtió rápidamente en un referente gracias a su energía política y su capacidad para reinventar el género. Su debut This Just Might Be… the Truth (1994) marcó el inicio de una carrera que pronto alcanzaría notoriedad internacional con Songs to Fan the Flames of Discontent (1996), un álbum que endureció su sonido y consolidó su reputación en la escena underground.

El verdadero punto de inflexión llegó en 1998 con The Shape of Punk to Come, un disco que mezclaba hardcore, electrónica, jazz y experimentación sonora, y que con el tiempo se convirtió en un clásico absoluto. Aunque la banda se disolvió poco después, el álbum fue reivindicado como una obra visionaria que anticipó la evolución del punk en el siglo XXI. Tras más de una década de silencio, Refused regresó en 2012 para girar internacionalmente y, en 2015, lanzaron Freedom, un trabajo que mostró su voluntad de seguir desafiando las convenciones. En 2019 publicaron War Music, reafirmando su compromiso con la crítica social y la intensidad sonora.

A lo largo de su trayectoria, Refused no solo ha sido una banda, sino un símbolo de resistencia y experimentación. Su influencia se extiende a generaciones posteriores de grupos que encontraron en su mezcla de política y ruido un modelo de autenticidad. Ahora, con su despedida definitiva y el nacimiento de Backengrillen, el legado de Refused se multiplica: dejan atrás una discografía que cambió el rumbo del hardcore y abren la puerta a un proyecto que promete llevar la experimentación aún más lejos.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.