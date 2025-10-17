Un regreso convertido en polémica: Paz Lenchantin retira su último single por acusaciones de plagio

El esperado regreso de Paz Lenchantin, exbajista de Pixies, ha dado un giro inesperado. Su nuevo álbum Triste, que se ha publicado hoy 17 de octubre bajo el sello independiente Hideous Human, ha sido objeto de controversia tras la publicación de su primer single Hang Tough. Apenas días después de su estreno, usuarios en Reddit y YouTube comenzaron a señalar similitudes notables entre la canción y el clásico brasileño Cálice, compuesto por Chico Buarque y Milton Nascimento. La polémica creció rápidamente cuando Buarque y el íiono de la música tropicalista Gilberto Gil presentaron una denuncia formal por plagio, según informó el diario brasileño Folha de S. Paulo.

La respuesta de Lenchantin ha sido el silencio. No ha emitido declaraciones públicas, pero el tema ha sido retirado de todas las plataformas de streaming y eliminado del listado oficial del álbum, reemplazado por otro título. Pitchfork confirmó que la artista, nacida en Argentina, se negó a comentar a través de su representante. Este episodio empaña lo que prometía ser un regreso introspectivo y emocional, con Triste como vehículo para explorar nuevas facetas de su carrera en solitario. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el resto del álbum ni sobre los posibles planes de gira.

La situación recuerda otros casos recientes de controversias por derechos de autor, como el de Lana Del Rey con Get Free y su parecido con Creep de Radiohead, o el de Olivia Rodrigo con Good 4 U y su similitud con Misery Business de Paramore. En todos ellos, el debate sobre la inspiración versus el plagio sigue siendo un terreno delicado en la industria musical contemporánea.

De bajista de culto a voz propia: el recorrido de Paz Lenchantin

Paz Lenchantin ha construido una carrera sólida y versátil en el mundo del rock alternativo. Nacida en Mar del Plata, Argentina, y criada en Los Ángeles, se dio a conocer como bajista de A Perfect Circle en su álbum debut Mer de Noms (2000), y más tarde como miembro de Zwan, el proyecto paralelo de Billy Corgan. Su estilo, marcado por una sensibilidad melódica y una técnica refinada, la convirtió en una colaboradora habitual de bandas como Queens of the Stone Age y Silver Jews. Sin embargo, su etapa más reconocida llegó en 2014, cuando se unió oficialmente a Pixies tras la salida de Kim Deal, participando en los discos Indie Cindy (2014), Head Carrier (2016) y Beneath the Eyrie (2019), donde también aportó voces y arreglos de cuerdas.

Además de su trabajo como instrumentista, Lenchantin ha desarrollado una carrera en solitario más discreta pero profundamente personal. Su primer álbum Yellow mY skYcaptain (2000) mostró una faceta experimental, con influencias de la música clásica y el folk psicodélico. Aunque no ha sido prolífica en lanzamientos propios, su regreso con Triste pretendía marcar un nuevo capítulo, más introspectivo y emocional, en el que se alejara del rol de acompañante para asumir plenamente su voz artística. La polémica actual podría retrasar ese proceso, pero también ha puesto su nombre en el centro del debate creativo. Si logra superar este bache, Lenchantin tiene el talento y la trayectoria para consolidarse como una figura singular en el panorama indie contemporáneo.

